İstanbul Boğazı'ndan "8 katlı apartman" geçti! Vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izledi - Haberler

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İstanbul Boğazı'ndan "8 katlı apartman" geçti! Vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izledi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti. Boğaz'dan geçişini yaklaşık 3 saatte tamamlayan römorkörün taşıdığı apartman görünümlü çelik blokları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

İstanbul Boğazı'ndan '8 katlı apartman' geçti! Vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izledi

KIYI EMNİYETİ RÖMORKÖRÜ EŞLİK ETTİ

Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

İstanbul Boğazı'ndan '8 katlı apartman' geçti! Vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izledi

BOĞAZDAN GEÇİŞİ 3 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

İstanbul Boğazı'ndan '8 katlı apartman' geçti! Vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izledi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı, Atlantis, Romanya, Panama, Güncel, Haberler

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