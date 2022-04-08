İstanbul Boğazı'ndan "8 katlı apartman" geçti! Vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izledi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti. Boğaz'dan geçişini yaklaşık 3 saatte tamamlayan römorkörün taşıdığı apartman görünümlü çelik blokları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
KIYI EMNİYETİ RÖMORKÖRÜ EŞLİK ETTİ
Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
BOĞAZDAN GEÇİŞİ 3 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel