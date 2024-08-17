İstanbul Barosu Avukatları 17 Ağustos Depremi Anısına Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul Barosu avukatları, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle Büyükçekmece'de basın açıklaması yaptıktan sonra, Avcılar'da bulunan deprem anıtına karanfil bıraktı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle Büyükçekmece Adliyesi Başsavcılık Binası önünde bir araya gelen avukatlar adına İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç açıklama yaptı.

Türkiye'nin afetlere açık bir ülke olduğunu vurgulayan Saraç, "Bireylerin yaşam ve mülkiyet haklarının korunması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ve Anayasanın koruduğu temel haklar kapsamındadır. Bu hakkı korumak, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını temin etmek, yönetenlerin asli görevlerindendir. Devletlerin tehlike ve riskler karşısında önlem almaya ilişkin pozitif yükümlülükleri vardır. Afetlerle mücadele topyekun bir mücadeledir. Kamu kurumlarından yurttaşlara kadar herkesin bu mücadelede yeri vardır." dedi.

Depremlerde bina güvenliğinin önemine dikkati çeken Saraç, "Yeni 17 Ağustoslar, 6 Şubatlar istemiyoruz. Deprem bir gerçekliktir. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Yetkilileri, adliye binaları ve diğer tüm kamu binaları başta olmak üzere bina güvenliği konusunda duyarlı olmaya, görevlerini yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından avukatlar, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına, Avcılar'da bulunan deprem anıtına karanfil bıraktı.