İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Model COP31'de öğrenciler ülkeleri temsil etti

İSTANBUL Aydın Üniversitesi, Model Birleşmiş Milletler Kulübü (IAUMUN) tarafından düzenlenen 'IAU Model COP31 Conference 2026' programına ev sahipliği yaptı. İki gün süren programda öğrenciler, küresel iklim meselelerini ele alarak iklim diplomasisi ve uluslararası müzakere süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Program kapsamında gençlerin iklim eylemindeki rolü, küresel iklim politikalarında uluslararası iş birliği, yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü, iklim değişikliğiyle mücadele, küresel ısınma ve sera gazı emisyonları başlıkları ele alındı. Model COP formatında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, farklı ülkeleri ve aktörleri temsil ederek iklim politikalarına ilişkin görüşlerini dile getirdi. İngilizce gerçekleştirilen konferansta katılımcıların uluslararası ilişkiler ve iklim politikaları konusundaki bilgi birikimlerinin geliştirilmesinin yanı sıra müzakere, topluluk önünde konuşma, liderlik, diplomatik iletişim ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

'ÜNİVERSİTE OLARAK 19 PROJEYLE KATILIYORUZ'

Programda konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Aslan, "COP31, küresel ölçekte bir zirve. Bu bağlamda Türkiye tarihi bir dönem yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek bu süreç için inanılmaz ön hazırlıklar yapıldı. Hem lokal ölçekte, hem ülke ölçeğinde, hem de küresel ölçekte çok sayıda katılımcı aramızda olacak. Üniversitemiz olarak genç arkadaşlarımızla birlikte 19 projeyle katılıyoruz. Amaç tabii ki Paris Anlaşması, iklim problemi ve dünya genelinde bir tane dünyamız var ve maalesef onu koruyamıyoruz. Özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak adına bugünkü büyük oturumu yaptık. Şehrimizin değişik bölgelerinden ve liselerden genç arkadaşlarımız geldiler" dedi.

'SONUÇLAR KÜRESEL ÖLÇEKTE DÜNYAMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇOK YARARLI OLACAK'

COP31'de ele alınacak konulardan bahseden Prof. Dr. Aslan, "COP31'in ele alacağı konuların başında küresel ısınma, enerji problemi, hava kirliliği ve önde gelen su kaynaklarının optimum kullanım alışkanlıkları ve benzeri konular pek çok oturumda ve paralel bilimsel etkinliklerde ele alınacak. Eminim sonuçlar küresel ölçekte dünyamızın geleceği için çok yararlı olacak. Tabii ki kişisel olarak da bizlere düşen görevler var. Sadece okul ve eğitim çabaları hariç, bugün yapay zeka diyoruz ve çok farklı alanlarda yoğun olarak kullanılıyor. Yapay zeka demek, enerji ve bilgisayarın daha uzun süre kullanımı demek. Enerji deyince de geleneksel enerji kaynaklarından yeni enerji kaynaklarının daha çevre dostu kullanımının yaygınlaştırılması çok önemli. Türkiye, Avrupa'da üçüncü sıraya geldi bu anlamda ve çok güzel çabalar var. 92'lerde başladık biz de bu alanda. Ancak bilgisayarların soğutma sistemlerinde ve çok yoğun büyük belleklerin işletimi sırasında çok uzun süreli enerji kaynağına ihtiyaç var. Bunları da ayrıca mercek altına almamız gerekiyor" diye konuştu.

'AMAÇ GERÇEK COP31 ZİRVESİNİ SİMÜLE ETMEK'

Unesco Kürsüsü Başkanı ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Osman Gültekin ise programla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü konferansa İstanbul ve Türkiye'deki farklı liselerden öğrencilerimiz katılıyor. Aynı zamanda yurt dışından da katılım var. Öğrencilerimiz burada farklı komitelere ayrılıyorlar. Bu komitelerde iklim problemleriyle alakalı tartışmalar yapacaklar. Her komitede kendilerine iki konu veriliyor ve o konular üzerinde tartışıyorlar. Daha sonra bu etkinlikten sonra iyi seçilen bildiriler, komitelerden sonra alınan kararlar gerçek COP31 zirvesinde Antalya'da yapılacak olan zirvede paylaşılacak. 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek COP31 zirvesinde, 20 Kasım günü bir panelimiz olacak ve başarılı öğrencilerimiz orada sunumlarını yapacaklar. Bu programın adı Model COP31 diye adlandırılıyor. Buradaki amaç şu: Gerçek COP31 zirvesini simüle etmek. Yani öğrenciler gerçekten bu yaşlarında eğer bu zirveye katsalardı ne yapacaklardı, hangi konuları ele alacaklardı, nasıl davranacaklardı; bu konular hakkında bilgileniyorlar. Gençlerin bu tartışmaya katılması, bu konular hakkında tartışıyor ve bilinçleniyor olması çok önemli. Çünkü geleceğimiz gençlerimizin elinde. Dolayısıyla gençlerimiz bu konularda tartışıp bilinçlendikçe kendi etraflarında yayacaklar ve bu şekilde toplumda daha fazla bilinçlenme sağlanması bakımından bu zirve ve konferans gayet önemli."

'ÖĞRENCİLER İKLİM DİPLOMATI OLARAK ÜLKELERİ BİREBİR TECRÜBE EDİYOR'

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin bu programın COP31 zirvesinin bir simülasyonu olduğunu belirterek, "Bu konferans, gerçek COP31 zirvesinin bir simülasyonu. Orada da komitelerde gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, küçük ada ülkeleri gibi değişik ülke komiteleri var. Dolayısıyla aslında ülkelerin yapılarına ve durumlarına göre ele aldıkları konular ve problemleri de farklılaşıyor. Gelişmiş bir ülkenin çevreyle alakalı olan problemleri, bir ada ülkesi olan bir ülkenin çevreyle alakalı olan problemlerinden farklı. Dolayısıyla öğrenciler buraya gelmeden evvel kendilerine çalışma rehberleri gönderildi. Konuları nasıl ele alacakları ve hangi ülkeyi temsil edecekleri belirtildi. Öğrenciler buraya gelmeden evvel o ülkeleri çalıştılar. Çalışma rehberlerine uygun olarak baktılar ve dolayısıyla da bu simülasyonda o ülkeleri temsil ederek, o ülkelerin birer iklim diplomatı olarak aslında onu birebir tecrübe ediyorlar. O ülkelerin görüşlerini yansıtacaklar ve farklı fikirlerin yer aldığı bir ortamda bir uzlaşmaya varıp daha sonra bir sonuç bildirgesi çıkartacaklar. Bu bakımdan da onların uzlaşma, diplomasi, birbirini anlama, empati kurma yönlerinin de geliştirilmesi bakımından gayet önemli. Dünyadaki iklim problemleri bizim geleceğimizden alıyor ve öğrencilerin bunları lise çağında tartışıyor olması çok önemli. Bilinçlerinin artması bakımından ve gelecekte bizim teminatımız olan bu gençlerin bu konulara eğilip zaten çözümleri tartışıp o çözümleri uyguluyor olması bakımından da bu konferanslar, bu simülasyon konferansları çok önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı