İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE PUSU KURDUKLARI OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDILAR

ATAŞEHİR'de sokakta pusu kuran motosikletli kişiler, iddiaya göre husumetlilerinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Otomobilde bulunanlar, şoförün geri manevrası ile saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırıda park halinde bulunan bir otomobil de isabet aldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Tepelik Sokak ile Balin Sokak birleşiminde meydana geldi. İddiaya göre, Balin Sokak üzerinde ilerleyen 34 ECZ 546 plakalı otomobil, Tepelik Sokak girişine geldiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda kurşun isabet eden otomobilin sürücüsü, geri manevra ile uzaklaşarak saldırıdan hem kendisini hem de otomobilde bulunanları kurtardı. Saldırı anında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

OTOMOBİLDE BULUNANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.