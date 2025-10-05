Haberler

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Yeni Hizmet Binası

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Yeni Hizmet Binası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun modern bir hizmet binasına kavuşacağını ve ihale sürecinin yarın başlayacağını açıkladı. Yeni bina, 77 bin 856 metrekare kapalı alan ile birlikte birçok ihtisas dairesi ve geniş otopark alanı içerecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha modern hale getirilecek ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılacak İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli bir görevi yerine getiren Adli Tıp Kurumunu güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin tamamına hizmet eden İstanbul Adli Tıp Kurumunu yeni hizmet binasına kavuşturacaklarını belirten Tunç, "Daha modern hale getireceğimiz ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatacağımız İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu ana hizmet binasının 77 bin 856 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 9 kat, Kimya, Biyoloji, Fizik, Trafik, Morg, Aktüerya, Gözlem, Adli Bilişim İhtisas Daireleri, Adli Tıp İhtisas Kurulları, 190 kişilik toplantı/konferans salonu ve toplam 697 araçlık otoparktan oluşacağını aktardı.

Proje kapsamında ana binanın yanında 2 bodrum ve zeminden oluşan 2 bin 487 metrekarelik teknik bina ile zemin ve 2 kattan oluşan her biri 1160 metrekare 2 prefabrik bina yer alacağını kaydeden Tunç, yapımına en kısa sürede başlanacak bu önemli projenin İstanbul'a, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor

Meclis'te kabul edildi! Komşu paradan 4 sıfırı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Konumu dikkat çekti
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.