İstanbul Adli Tıp Kurumu'na Yeni Hizmet Binası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha modern hale getirilecek ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılacak İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli bir görevi yerine getiren Adli Tıp Kurumunu güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin tamamına hizmet eden İstanbul Adli Tıp Kurumunu yeni hizmet binasına kavuşturacaklarını belirten Tunç, "Daha modern hale getireceğimiz ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatacağımız İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu ana hizmet binasının 77 bin 856 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 9 kat, Kimya, Biyoloji, Fizik, Trafik, Morg, Aktüerya, Gözlem, Adli Bilişim İhtisas Daireleri, Adli Tıp İhtisas Kurulları, 190 kişilik toplantı/konferans salonu ve toplam 697 araçlık otoparktan oluşacağını aktardı.

Proje kapsamında ana binanın yanında 2 bodrum ve zeminden oluşan 2 bin 487 metrekarelik teknik bina ile zemin ve 2 kattan oluşan her biri 1160 metrekare 2 prefabrik bina yer alacağını kaydeden Tunç, yapımına en kısa sürede başlanacak bu önemli projenin İstanbul'a, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.