İsrailli ve Arap Aktivistlerden Gazze İçin Barış Gösterisi

TEL İsrailli ve Arap aktivistlerden oluşan "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarının taşındığı bir gösteri düzenledi.

Gazze'de 18 binin üzerinde çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekilen gösteriye binlerce İsrailli katıldı.

Hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunulan gösteride, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının durdurulması talebinde bulunan sloganlar atıldı ve pankartlar taşındı.

"Birlikte Duruyoruz" organizatörleri gösteri sırasında yaptıkları konuşmalarda Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulması, insani yardım girişinin sağlanması ve yaşanan felaketin son bulması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan İsrailliler AA muhabirine gösteriye katılma nedenlerini ve taleplerini anlattı.

"Çocuklar her zaman masumdur"

Gösteriye katılan Avi Dehoum isimli İsrailli, savaşı sona erdirme talebiyle hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin ölmesinin önüne geçmek için gösteriye katıldığını söyledi.

"Barış içinde yaşamak istiyoruz, bu benim uzun zamandır hayalim." diyen Dehoum, savaştan önce "birlikte durmaya" başladıklarını, şimdi ise barış için birlikte mücadele ettiklerini aktardı.

Dehoum, elindeki İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli bir çocuğa ait fotoğrafı göstererek gösterinin Gazze'de öldürülen çocukları gündeme getirmek için düzenlendiğine işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Savaş her zaman kötüdür, zavallı çocuklar ise her zaman masumdur. Mutlu ve özgürce yaşama hakkına sahiptir. Dünyanın her yerindeki diğer çocuklar gibi Gazze'deki çocuklar ve İsrail'deki çocuklar da."

"Hepimiz çocuklar için ağlıyoruz"

"Birlikte Duruyoruz"un aktif bir üyesi olduğunu söyleyen Dov Knenin "Binlerce İsrailli bu gösteriye çok açık bir şekilde Gazze'deki bu acımasız ve anlamsız savaşın devam etmesini reddediyoruz demek için geldi." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarının Gazze'deki Filistinlilerin ve İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığını kaydeden Knenin, "Gazze'de 18 bin çocuğun öldürülmüş olması gerçekten korkunç bir şey. Her çocuk, masumdur. Hepimiz çocuklar için ağlıyoruz." diye konuştu.

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının taşınması yasaklanmıştı

"Birlikte Duruyoruz", hafta başında İsrail polisinden gösterilerde Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını taşımamaları uyarısı aldıklarını duyurmuştu.

Oluşumun X hesabından yapılan paylaşımda, "Tel Aviv polisi, perşembe günü yapacağımız savaş karşıtı protestoda, hava kuvvetlerinin bombardımanında öldürülen Gazze'deki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşımamızı yasakladığını bildirdi." ifadesi kullanılmıştı.