İsrailli ünlü aktörün Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı

İsrail'de geçen ay hayatını kaybeden ünlü aktör Haim Topol'un, yurt dışında bulunduğu dönemde İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad adına çalıştığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre "Damdaki Kemancı" isimli müzikalde Tevye karakterini canlandırarak dünyaca ün kazanan ve geçen ay hayatını kaybeden İsrailli aktör Topol, yurt dışında yaşadığı dönem Mossad için çalıştı.

Gazeteye konuşan Topol'un eşi ve çocukları, oyuncunun Londra'da yaşadığı dönemde İsrail'de yakından tanınan Mossad ajanı Zvi Malkin ile sıkı şekilde görüştüğünü anlattı.

Aile, Malkin'in kendilerini ziyaret ettiğinde görünmemek için evlerine arka bahçeden girdiğini söyledi.

Topol'un ailesi aktörün "gizemli" yurt dışı seyahatlerinde yanına ses kayıt cihazı ve kamerasını aldığı bilgisini paylaştı.

Ünlü aktörün ailesi, Malkin ve Topol'un bir Avrupa başkentinde bir Arap ülkesinin elçiliğini dinlemek için yan binadaki daireyi kiraladığını ve burayı "diş kliniği" şeklinde döşediklerini aktardı.

Ailenin anlattıklarına göre, iki ajan elçilik duvarında bir delik açarak dinleme cihazı yerleştirmeye çalıştıkları sırada, elçilik personeli bunu fark etti.

Elçiliğin güvenlik yetkilileri geldiğinde oyuncu Topol hasta gibi koltuğa yattı, Mossad'dan Malkin de hekim rolüne büründü. Aktörün ailesine göre, elçiliğin güvenlik sorumluları diş kliniğindeki ekipmanlardan gelen ses nedeniyle ikna oldu.

İsrail yapımı 1964 tarihli "Sallah Shabati" filmi Altın Küre'de "en iyi yabancı film" ödülünü alırken, Haim Topol'e de "gelecek vadeden aktör" ödülünü getirmişti.

Topol, bunun ardından hem sahnede hem beyaz perdede "Damdaki Kemancı" oyununda canlandırdığı Tevye karakteriyle yurt dışına açılmış ve uzun yıllar Londra'da yaşamıştı.

İsrailli aktör, yurt dışında yaşadıktan sonra döndüğü Tel Aviv'de 8 Mart 2023'te 88 yaşında hayatını kaybetmişti.