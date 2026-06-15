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İsrail'de muhalefet, ABD-İran mutabakatı nedeniyle Netanyahu'ya "hasta ve güçsüz" diyerek yüklendi

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İsrail'de muhalif siyasetçiler, ABD-İran mutabakatı nedeniyle Başbakan Netanyahu'yu 'hasta, etkisiz, izole edilmiş ve güçsüz' olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdi.

İsrail'de muhalif siyasetçiler, ABD ile İran arasında varılan mutabakat nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "hasta, etkisiz, izole edilmiş ve güçsüz" ifadeleriyle yüklendi.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail için zor bir sabah. Bu sabah İsrail vatandaşları, ABD ile İran arasında, İsrail'i devre dışı bırakarak yapılan bir anlaşmaya uyanıyor." ifadelerini kullandı.

Golan, "tek bir imza hamlesiyle, Netanyahu'nun bir kenarda güçsüz, hasta, izole edilmiş ve etkisiz bir şekilde durduğunu" vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a can simidi uzatan bir anlaşmaya imza attığını belirtti.

Mevcut durumu, uzun yıllar süren bir başarısızlığın özeti olarak nitelendiren Golan, "Netanyahu, İsrail tarihinin en büyük stratejik başarısızlığının babasına dönüşen adamdır." ifadesine yer verdi.

Netenyahu'yu İsrail'in ittifaklarını paramparça eden ve karar anında onu yapayalnız bırakan biri olarak tarif eden Golan, şunları kaydetti:

"Netanyahu; Hamas, İran ve Hizbullah için iyidir. Netanyahu İsrail için iyi değildir. (Netanyahu'nun) Onun değiştirilmesi sadece siyasi bir ihtiyaç değil, varoluşsal bir güvenlik ihtiyacıdır."

"Netanyahu, halkın ve müttefiklerinin güvenini kaybetti"

Muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İran mutabakatını "İsrail'in çıkarlarına aykırı" olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun halkın ve müttefiklerinin güvenini kaybettiğine işaret eden Eisenkot, Başbakan'ın halka doğrudan konuşamadığını ve anlaşmayı yabancı liderlerin açıklamaları üzerinden öğrendiklerini kaydetti.

"Stratejik başarısızlık"

Muhalefetteki Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir koşulda İsrail'in Lübnan'daki işgalinin kısıtlanmasının veya geri çekilmesinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Gantz, ABD-İran mutabakatının, İsrail'in gelecek yıllarda siyasi, askeri ve hukuki bir mücadeleye girişmesini gerektirecek stratejik bir başarısızlık olarak göründüğünü vurguladı.

Kabine üyelerinden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de ABD-İran mutabakatından duydukları rahatsızlığı vurgulamıştı.

Smotrich, Washington ile Tahran arasındaki mutabakatı "İsrail için kötü" olarak nitelendirmişti.

Katz, Washington ile Tahran arasındaki mutabakata rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Ben-Gvir de Washington ile Tahran arasında varılan mutabakata sert tepki göstererek, "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, ABD'nin bir sömürgesi (tebaası) değil." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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