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İsrailli esir askerin mezar taşı kaldırıldı

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Gazze'de ölen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi Maya Sherman, Savunma Bakanlığını oğlunun mezarına konulan ve hükümeti suçlayan mezar taşının Savunma Bakanlığı tarafından kaldırıldığını açıkladı. Oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini öne süren Sherman, "Terk edilmeniz, vahşice kaçırılmanız, çok sevdiğiniz İsrail Devleti'nin tarihindeki en büyük başarısızlığın ardından siyasi kazanç uğruna feda edilmeniz nedeniyle af diliyorum." yazan yeni bir taş koydu.

Gazze'de ölen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi, Savunma Bakanlığını oğlunun mezarına konulan ve hükümeti suçlayan mezar taşını kaldırmakla suçladı.

İSRAİL ESİR ASKERİN MEZAR TAŞINI KALDIRDI

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de öldüğü açıklanan ancak ailesinin ölümünden İsrail ordusunu sorumlu tuttuğu İsrailli esir askerin annesi, oğlunun mezarına konulan ve hükümeti suçlayan mezar taşının Savunma Bakanlığı tarafından kaldırıldığını açıkladı. Sherman'ın annesi Maya, "Başarısız hükümet tarafından Gazze'de kaçırıldı, terk edildi ve kurban edildi." yazan taşın Savunma Bakanlığı çalışanı tarafından kaldırıldığını söyledi.

İsrailli esir askerin mezar taşı kaldırıldı

YENİ MEZAR TAŞI KOYDU

Taşın kaldırılması üzerine anne Maya, oğlunun mezarına, "Terk edilmeniz, vahşice kaçırılmanız, çok sevdiğiniz İsrail Devleti'nin tarihindeki en büyük başarısızlığın ardından siyasi kazanç uğruna feda edilmeniz nedeniyle af diliyorum." ifadelerini içeren yeni bir taş koyduğu belirtildi.

İsrailli esir askerin mezar taşı kaldırıldı

İSRAİL ORDUSUNU, OĞLUNU ÖLDÜRMEKLE SUÇLUYOR

İsrailli esir asker Sherman'ın cesedi, 14 Aralık 2023'te Cibaliye'deki bir Hamas tünelinden İsrail ordusunca çıkarılmıştı. Anne Maya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında İsrail ordusunu oğlunu öldürmekle suçlamıştı. Oğlunun "kahrolası" hükümet ile İsrail ordusu üst düzey yetkililerinin cezaya konu bir ihmalkarlığı nedeniyle kaçırıldığını belirten anne Maya, "Kazayla vurulma yok, rapor yok ancak kasıtlı cinayet ve zehirli gazlarla bombardıman var." ifadesini kullanmıştı.

İsrailli esir askerin mezar taşı kaldırıldı

Kaynak: AA / Güncel

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