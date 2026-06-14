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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, Beyrut'un Dahiye bölgesinin bombalanmasını istedi

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'dan gönderilen İHA'ların ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinin bombalanmasını talep etti. Benzer bir çağrı da Maliye Bakanı Smotrich'ten geldi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinin bombalanmasını istedi.

Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde Lübnan'dan İsrail'e 2 İHA gönderilmesinin ardından Beyrut'a saldırı çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile bugün yapacağı görüşmede Dahiye bölgesinin bombalanmasını talep edeceğini belirten Ben-Gvir, "Her ihlal için ateş. Her İHA için Dahiye sallanmalı." tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki askeri noktaları hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini bildirmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İHA saldırısı sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde binaların yerle bir edilmesi çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 756 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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