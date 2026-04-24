İsrailli analistlere göre, Tel Aviv İran'a yeniden saldırı için Trump'ın kararını bekliyor

İsrailli analistler, ABD ile İran arasında 8 Nisan'dan bu yana süren ateşkesin ardından, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmak için ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği kararı beklediğini öngörüyor.

Washington ile Tahran arasındaki ateşkesi bozacak yeni saldırılarla ilgili İsrail'den çeşitli açıklamalar geliyor.

Tel Aviv yönetimi, ABD/ İsrail saldırılarına karşı 40 gün boyunca direnen Tahran'a karşı savaşı yeniden başlatmak için Washington'ın kesin kararını bekliyor.

Netanyahu, Trump'ın saldırısını bekliyor

İsrail gazetesi Haaretz'in askeri analisti Amos Harel, İran ile ateşkesi bozacak muhtemel saldırılara işaret ederek, "Başkan Trump, İran'la savaştan bıktı ancak savaşın yeniden başlamasını da ihtimal dışı bırakmadı." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Trump'ın Tahran'a yönelik tehditlerini yerine getirmesini temenni ettiğine" işaret eden Harel, ABD ile İran arasında sekteye uğrayan müzakere sürecinin kısa sürede yeni bir gerilime dönüşebileceği yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın, taraflar arasındaki büyük görüş ayrılıklarına rağmen İran'la savaşı bir anlaşmayla bitirmek istediğine dikkati çeken Harel, Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarının da özellikle uranyum zenginleştirme ve buna yönelik kısıtlamalarla ilgili olduğunu ifade etti.

Askeri baskı seçeneği

İsrailli askeri analist Harel, yaptırımların etkisi ve Hürmüz Boğazı ile ilgili gerilim nedeniyle çatışmanın artık ekonomik bir nitelik kazandığını ve bunun küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin arttığını kaydetti.

Trump'ın zaman zaman İran'da altyapı ve ekonomiyi de geniş çaplı saldırılarla hedef alabileceği tehditlerinde bulunduğuna değinen Harel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu türden herhangi bir tırmanma, İsrail'in desteğiyle düzenlenecek hava saldırılarıyla gerçekleşir. Bununla da Tahran'a baskı kurulur ve ABD'nin askeri gücü yeniden gösterilmiş olur. Böylelikle Washington'un İran karşısına daha avantajlı şartlarla müzakere masasına oturması hedeflenir."

İran ile yeni gerilim seçeneğinin birtakım zorlukları olduğuna dikkati çeken Harel, "Nitekim Trump'ın ABD içindeki popülaritesi azaldı, İran da dirençli bir rakip çıktı." yorumunu yaptı.

İsrail ordusunda bir kafa karışıklığı yaşanıyor

Maariv gazetesinin analisti Avi Ashkenazi İsrail ordusundaki subayların, şu ana kadar elde edilenleri "taktiksel başarılar" olarak gördükleri ancak özellikle balistik füze konusunda ek hedeflerin olduğuna değindiklerini aktardı.

İsrail ordusu içindeki değerlendirmelere göre, Lübnan ve Gazze cephelerine ek olarak İran ile çatışmaların yeniden başlayabileceğinin öngörüldüğüne işaret eden Ashkenazi, "Tabi nihai kararın ABD tutumuna bağlı olduğu kanaati var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın çelişkili açıklamaları nedeniyle İsrail ordusunda bir kafa karışıklığı yaşandığının altını çizen Ashkenazi, ABD pozisyonlarının hızla değiştiğini ve bu durumun yön belirlemeyi zorlaştırdığını kaydetti.

Ashkenazi, İsrail'deki değerlendirmelerin, İran'a saldırıların yeniden başlaması olasılığıyla değil zamanlaması ile ilgili olduğunu belirtti.

Yeni saldırıların hazırlıkları

İsrail devlet televizyonu KAN ise Washington ile Tahran'ı bu hafta yeniden müzakere masasına oturtma çabalarına rağmen İsrail ve ABD'nin İran'a yeni saldırıları başlatma olasılığı nedeniyle hazırlıklar yaptığını aktardı.

İsrail'deki değerlendirmelere göre, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili sürdürdüğü tutum nedeniyle gerilimin arttığı ve anlaşma olasılığının gerilediği vurgusu yapan KAN, Tel Aviv'in, savaşı yeniden başlatmak için Trump'ın kararını beklediğine dikkati çekti.

KAN ayrıca, Tel Aviv'in İran'a karşı savaşı yeniden başlatma yönündeki tutumunu ABD'ye ilettiğine de işaret edildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere, taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.

Kaynak: AA