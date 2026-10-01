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İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli partilerin seçim yasağına itirazları görüşüyor

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İsrail Yüksek Mahkemesi'nde, 27 Ekim seçimlerinde Filistinlileri temsil eden partilerin adaylığının engellenmesine ilişkin itirazlar görüşülmeye başlandı. Duruşma öncesi mahkeme önünde protesto yapıldı; Itamar Ben-Gvir de protesto edildi, girişte arbede çıktı.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nde, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlillerin adaylığının engellenmesine ilişkin yapılan itirazların değerlendirildiği duruşma başladı.

İsrail vatandaşı Filistinli milletvekilleri ve bloğu destekleyenler, seçimlerde Filistinlileri temsil eden partilerin milletvekillerinin adaylığının görüşüldüğü duruşma öncesinde mahkeme binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Hadash Partisi Milletvekili Ofer Cassif, göstericilere, "Faşizme karşı savaşacağız. Adaleti ve barışı tüm çocuklarımız, Filistinliler ve İsrailliler, Yahudiler ve Araplar için sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cassif, "Bu bizim vizyonumuz ve bakış açımız. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Faşizmi yeneceğiz ve onu tarihin çöplüğüne atacağız. Size bunun söz veriyoruz." diye konuştu.

Ben-Gvir protesto edildi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, mahkeme salonuna girmeden önce protesto edildi.

Ben-Gvir de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, duruşma öncesinde mahkemeye girdiği görüntüleri paylaştı.

İsrailli Bakan'ın adliyeye girişi sırasında sloganlar atanlara karşı el hareketi yaptığı, sözlü karşılık verdiği ve İsrail bayrağı salladığı görüldü.

Mahkeme binası girişinde ufak çaplı arbede yaşandı.

Filistinlileri temsil eden partiler kilit konumda

İsrail'deki son kamuoyu yoklamalarından çıkan bu sonuçlar, İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesi'nin yasaklama kararı aldığı, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri kilit konuma taşıyordu.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip İsrail'de, nüfusun hemen hemen yüzde 20'sini "1948 Arapları" diye isimlendirilen Filistin asıllı İsrail vatandaşları oluşturuyor.

Bu tablo, anketlerin ortaya koyduğu belirsizlikle birlikte değerlendirildiğinde, Filistin asıllı vatandaşların yapılacak seçimlerde İsrail'in siyasi geleceğine önemli bir etkisi olacağını gösteriyordu.

Nitekim anketlere göre, Hadash, Taal ve Balad partilerinden oluşan ve Yusuf Cebarin'in liderliğini yaptığı Ortak Liste'nin meclise 7-8, Mansur Abbas'ın Raam Partisi'nin ise 5-6 milletvekili; yani iki listenin toplamda 12-14 milletvekiliyle İsrail meclisinde temsil edilmesi bekleniyordu.

Özellikle 2021'de koalisyona katılan Mansur Abbas'ın Eisenkot'un başını çektiği muhalif blokla birlikte hareket edebileceği, bunun da Arap oylarının Eisenkot'u koalisyon kurma yarışında Netanyahu'nun bir adım önüne geçmesini sağlayacağı yönünde yorumların yapıldığı İsrail'de, Filistinlileri temsil eden partilere yönelik yasaklama kararının gelmesi dikkati çekti.

Orta Liste'nin seçimlere katılımı engellenmişti

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in ardından Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin seçimlere katılmasını engelleme kararı almıştı.

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, 8 Ekim 2023'te yayımlanan bir yazısıyla "7 Ekim"i desteklediğini ileri sürerek Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade'nin seçimlere katılımının yasaklanması talebinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü'nün talebine başta Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olmak üzere muhalefetten de destek gelmişti.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, kısa bir süre önce Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in adaylığını da engelleme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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