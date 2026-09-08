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Husilerden Suudi Arabistan'a büyük saldırı! Kritik üs hedefte

Husilerden Suudi Arabistan'a büyük saldırı! Kritik üs hedefte Haber Videosunu İzle
Husilerden Suudi Arabistan'a büyük saldırı! Kritik üs hedefte
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, hedefler arasında Khamis Mushait'teki Kral Halid Hava Üssü ile ülkenin güneyindeki enerji tesislerinin bulunduğunu duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, hedefler arasında Khamis Mushait kentindeki Kral Halid Hava Üssü ile ülkenin güneyindeki Aramco tesislerinin bulunduğunu duyurdu.

KRAL HALİD HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDILAR

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Seri, çok sayıda balistik füze ve İHA'nın kullanıldığı saldırılarda Kral Halid Hava Üssü'nün yanı sıra Abha, Necran ve Cizan'daki Aramco tesislerinin hedef alındığını söyledi.

Seri, saldırıların hedeflere doğrudan isabet ettiğini ve büyük hasara yol açtığını öne sürdü. Ancak Kral Halid Hava Üssü'ndeki uçak hangarlarının vurulduğuna ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle saldırının hava üssünü hedef aldığı bilgisi öne çıkıyor.

SUUDİ ARABİSTAN: 73 KİŞİ YARALANDI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise saldırıların Abha, Khamis Mushait, Cizan ve Necran'daki sivil ve ekonomik noktaları vurduğunu açıkladı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

ENERJİ TESİSLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneyindeki bazı enerji tesislerinin saldırılardan etkilendiğini doğruladı. Birden fazla noktada yangın çıkarken, bazı tesislerde faaliyetler geçici olarak durduruldu.

HUSİLERDEN YENİ SALDIRI MESAJI

Yahya Seri, operasyonun Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildiğini savundu. Husilerin Suudi Arabistan topraklarının derinliklerine yönelik operasyonlarını sürdüreceğini belirten Seri, askeri hedeflere yönelik saldırıların devam edeceği mesajını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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