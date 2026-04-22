İsrail ve Lübnan, ABD'de Büyükelçiler Düzeyinde İkinci Tur Görüşme Gerçekleştirecek

ANONS (Türkçe): YU JIAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail ve Lübnan'ın, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçiler düzeyinde ikinci tur müzakereleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD medyasında salı günü yer alan haberlere göre, görüşmelere İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad katılacak.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sırasında Lübnan-İsrail sınırında da haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmış, iki ülke arasında varılan 10 günlük ateşkes perşembe gece yarısı yürürlüğe girmişti.

