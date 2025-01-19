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Gazze'de ateşkes başladı

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Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

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İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes sonrası, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı. İsrail tanklarının çekilmesiyle Gazze'ye insani yardım tırları giriş yapmaya başladı. Birleşmiş Milletler'in 4 bin tır dolusu yardımı da Gazze'ye ulaşmak için bekliyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

GAZZE'YE GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADILAR

Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yayınlanan haberde, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladığı ifade edildi. Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı.

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

4 BİN TIR DOLUSU İNSANİ YARDIM HAZIR BEKLİYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

ATEŞKES GECİKMELİ BAŞLADI

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı. Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımustafa kılıç:

V.e f.a ve s.a.v.aş buna çok üzüldü... Onlarında evleri malları sevdikleri özgürlükleri alındığında İtraile gül vereceklermi acaba.

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Haber YorumlarıVEFA:

Yeyin, için israf etmeyin. İsraf haramdır. Bir de Netenyahu reisinize bol bol dua edin. Yapabildiğiniz en iyi şey bu!!

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Haber YorumlarıJY:

DÜNYAMIZDA GERÇEKTEN SAVAŞLARI BİTİRMEK İSTİYORSAK ÖNCE İNANDIĞIMIZ UYDURUK DİNLERDEN KURTULMALIYIZ. DÜNYADAKİ SAVAŞLARIN ANA NEDENLERİNDEN BİRİDE DİNLERDİR. DÜNYADAKİ TÜM DİNLER İNSANLARI SÖMÜRMEK KONTROL ALTINA TUTMAK İÇİN UYDURULMUŞ YALANLARDIR.

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Haber YorumlarıRuhi Dağdeviren:

Allah kimsenin vatanını milletini dara düşürmesin bayrağı vatan topraklarının ve milletinin üstünde dalgalansın inşallah

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