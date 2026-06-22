İsrail Dışişleri Bakanı Saar, AB Komisyonu Üyesi Suica ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile İsrail'de bir araya geldi.

Bakan Saar ile AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Suica ile Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Saar, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, AB ile kapsamlı ve açık bir diyaloğun önemine inandıklarını ancak bunun "bir tarafın kendi siyasi pozisyonunu diğer tarafa dikte etmesinden ibaret olmadığını" söyledi.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'nın ilhakına yönelik gasplara ve attıkları adımlarla ilgili Saar, bu konuda uluslararası kamuoyundan gelen tepkileri eleştirdi.

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Suica ise İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve işgal altındaki Batı Şeria'daki giderek artan yerleşimci şiddetine ilişkin konuştu.

Suica, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun "oldukça sorunlu" olduğunun altını çizerek insani yardımın Gazze'de ihtiyacı olanlara daha büyük miktarlarda erişmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Filistin Yönetimi'ne ait vergi gelirlerine el koymasının "ekonomik tecrit" olduğunu vurgulayan Suica, "Mali açıdan sürdürülebilir bir Filistin Yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı uyarınca bölgesel istikrar ve güvenlik için önemlidir." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilmesi yoluyla yasa dışı yerleşimlerin kurulmasına ilişkin durumun giderek kötüleştiğini söyleyen Suica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB için ileriye dönük tek sürdürülebilir yol, İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı, müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm olmaya devam etmektedir."