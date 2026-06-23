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Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
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Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği Dünya Kupası sonrasında yapılacak görüşmede belli olacak. Aziz Yıldırım'ın takımda kalmasını istediği Brezilyalı kaleci için ayrılık halinde 20 milyon euro bonservis bedeli talep edileceği öne sürülüyor.

  • Fenerbahçe, Ederson'un geleceği için Dünya Kupası sonrası görüşme yapacak.
  • Başkan Aziz Yıldırım, Ederson'un takımda kalmasını istiyor.
  • Fenerbahçe, Ederson için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, şu anda Brezilya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli kaleciyle turnuvanın ardından bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak görüşmenin ardından Ederson'un takımda kalıp kalmayacağı netleşecek.

AZİZ YILDIRIM DEVREDE

Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından Ederson'un Fenerbahçe'deki geleceği yeniden gündeme geldi. Daha önce Türkiye'den ayrılmaya sıcak baktığı konuşulan Brezilyalı kalecinin, yönetim değişikliği sonrası kararını yeniden gözden geçirdiği öne sürüldü. Yıldırım'ın da 32 yaşındaki file bekçisinin takımda kalmasını istediği belirtiliyor.

AYRILIK İÇİN 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi ise olası bir ayrılık durumunda bonservis konusunda taviz vermeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertlilerin, ayrılık talebinde bulunması halinde Ederson için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

AL-HİLAL TAKİPTE

Tecrübeli kaleciye en ciddi ilginin Suudi Arabistan'dan geldiği öğrenildi. Al-Hilal'in uzun süredir Ederson'u yakından takip ettiği ve transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 11 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ederson, ilk yılında istikrarlı bir performans ortaya koydu. Brezilyalı file bekçisi sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 13 kez kalesini gole kapatırken, toplam 35 gol yedi.

GÖZLER YAPILACAK ZİRVEDE

Dünya Kupası'nın ardından yapılacak görüşme, Ederson'un kariyeri açısından kritik önem taşıyor. Hem Fenerbahçe yönetimi hem de oyuncu cephesinin toplantı sonrasında yol haritasını netleştirmesi bekleniyor.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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