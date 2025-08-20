İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Bu gelişme üzerine ordu, 60 bin yedek askeri göreve çağırdı.

"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI II" OPERASYONU

İşgale yönelik hazırlıkların, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verilen operasyon kapsamında yürütüleceği açıklandı. İsrail daha önce 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon'un Savaş Arabaları" operasyonunu başlatmıştı.

60 BİN YEDEK ASKER SİLAH ALTINA ALINIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Katz'ın onayının ardından ordu 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Ancak çağrılan askerlerin tamamının Gazze operasyonuna dahil edilmeyeceği, saldırıların sürmesi halinde bu sayının 130 bine çıkarılabileceği bildirildi. Kararın, Katz'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazzekentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıVatan Daş:

Akmhpkk holdingin israile destekleriyle yakıt, ulaşım gıda.... gazzeyi alacaklar. Terör yanlısı bir partiden de başka bişi beklenmez di.

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

İsrail'in bu kararını şiddetle kınıyorum.

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Siyonizmin antibiyotik i Fatih Erbakan o gelmediği müddetçe kimse durduramaz çünkü diğerleri işbirlikçi ler uyanın artık bu narkozdan

Haber YorumlarıReis reis:

Azerbaycan'dan İsrail'e giden petrol ve doğalgaz hattı bizim ülkemizden gidiyor İsrail'e gıda ve sevkiyat yapan gemiler Bizim başımızdaki malûm ailenin gemileri ve ABD'nin İsrail'e gönderdiği ağır silahların çoğu bizim ülkemizden incirlik üssünden İsrail'e ulaştırılıyor çıkıp meydanlarda yalandan ey ey şu bu deyip kınayarak meydan okuyanlar ülkemizin dört bir tarafı yanarken kendilerine binlerce odalı saraylar yapmaya ve yandaşlarına ülkeyi yedirmeye devam ediyor

Haber YorumlarıVEFA:

Ticaretin dini, imanı, kitabı olmaz ama İsrail'in bu kararını şiddetle kınım kınım kınıyoruz. Yapacak başka birşey yok. Hiç yoktan iyidir!

