İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda 5'i gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen saldırı anına ait görüntü ise dehşete düşürdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları can almaya devam ediyor. Bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 5'i gazeteci en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Kamikaze dronuyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırı anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

GAZETECİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne üst üste düzenlediği saldırılarda Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

SON 24 SAATTE 11 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'de aylardır süren abluka nedeniyle kıtlık derinleşirken, son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 11 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Uluslararası kuruluşlar, saldırılar ve ablukanın siviller üzerindeki etkisinin giderek ağırlaştığını vurguluyor.

AÇLIK VE SUSUZLUĞU SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

2 MİLYON KİŞİYİ YERİNDEN ETTİLER

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (27)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

2 Milyar Dünya nüfuslu Müslüman Ülkeleri, toplam 10 milyon İsrail' i yok edip haritadan silemiyor. İsrail 10 milyon birlik olmuş, Müslümanlar 2 milyar birlik olamamışlar.

Haber YorumlarıVEFA:

Ahiret,mahiret hepsi hikaye.Bilimde,fende gelişip kalkılıp ilerleyeceksin. ahiret masalları ile sizi aldatanlara inanmayın! ,

Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

İsrailin Anadolu temsilcisi KINIYOR

Haber YorumlarıErdinç:

İsrailin yerli temsilcisisin.

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Söz biteli çok oldu.Ama hareket hâlâ yok.

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Devlet millete çağrı yapmayacak, millet devlete cagrı yapacak. Hangimiz bu konuda samimiyiz? Halk olarak milyonlarca insan sokağa çıkıyor muyuz , gönüllü olarak Gazze’ye gitmek istiyormuyuz? Bugün hükümet hadi toparlanın gidiyoruz dese, yârın özellikle Kemalistler banane Arap’tan deyip sırt çevirecek. İki yüzlü olmayın, dürüst olun.. eğer yardım etmek istiyorsan sana mısır bileti alayım, gidersen eğer vallahi alırım.

Haber Yorumlarıkadir gürbüz:

Çerkes Ethem milletin çağrı yapmasına gerek mi var ? Sen devlet olarak elinden geleni yap arkandan gelen gelir gelmeyen gelmez tek başına gidip oraya ne yapacaksın İsrail’e taş mı atacaksın dostum iki yüzlü olan sizlersiniz bir yanınız islam diyor bir yanınız ticarete devam ediyor daha yeni bile gemi ticaretini durdu

Haber YorumlarıMurat YILDIZ:

Dünyada 57 tane Müslüman ülke var. Mümin müminin kardeşidir. Korkuyorum bunun hesabı ahirette hepimizden sorulacak diye. Kimse birşey yapmıyor. İsraili destekleyen ülkeler var diye.

Haber YorumlarıMehmet tahir Anus:

Hani mümin mümin olsaydı Gazze bu durum da olmazdı

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ayette,. O gün yaptıklarınız ve yapmadıklarınız dan dolayı hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Yani sadece yaptığımız değil, yapmadığımız hayırlardan dahi hesaba çekileceğiz. Zekat vermemek,. Namaz kılmamak, oruç tutmamak gibi, bunun yanında Gazze’ye yardım yapılmadığından dolayı da! Yahu biz boykotu bile beceremiyoruz.

