İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları can almaya devam ediyor. Bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 5'i gazeteci en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Kamikaze dronuyla gerçekleştirildiği belirtilen saldırı anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

GAZETECİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne üst üste düzenlediği saldırılarda Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

SON 24 SAATTE 11 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'de aylardır süren abluka nedeniyle kıtlık derinleşirken, son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 11 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Uluslararası kuruluşlar, saldırılar ve ablukanın siviller üzerindeki etkisinin giderek ağırlaştığını vurguluyor.

AÇLIK VE SUSUZLUĞU SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

2 MİLYON KİŞİYİ YERİNDEN ETTİLER

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.