Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını bildirdi. Öte yandan Yerlikaya, 2 emniyet görevlisi açığa alındığını söyledi.

2 EMNİYET GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 15.30'da Beyoğlu'nda, Filistinlilere zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail ile ilgili protesto düzenlendiğini belirtti.

BAKAN YERLİKAYA: PROTESTO BİTTİKTEN SONRA BİR GRUP UYARILARA RAĞMEN DAĞILMADI

Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış, devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.

Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

NE OLDU?

İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için protesto düzenleyen eylemcilere polis müdahale etti. Protestocuların etrafını çembere alan polis, göstericilerin bazılarını ters kelepçeyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Toplamda 43 kişi gözaltına alındı.