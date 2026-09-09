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İsrail ordusunun Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

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NABLUS, 9 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba kasabasında İsrail güçleri tarafından tahrip edilen bir bina, 8 Eylül 2026. Akraba kasabasında salı günü İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

NABLUS, 9 Eylül (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba kasabasında İsrail güçleri tarafından tahrip edilen bir bina, 8 Eylül 2026.

Akraba kasabasında salı günü İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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