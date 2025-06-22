İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava ve Kara Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Ayterun beldesinde bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği patlamaya ilişkin bilgi verildi.

Ayterun beldesinin İsrail işgali altındaki Cebel el-Bat bölgesinde konuşlu askerlerin mevzilerine yakın bir noktada bulunan ev, patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Patlatama sonucu tamamen yıkılan evin boş olup olmadığı ya da olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın sınır hattındaki yerleşimlerde gerçekleştirdiği bu tür saldırılar, bölgede gerilimin daha da artmasına neden oluyor.

İsrail İHA'ları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı

Öte yandan, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi ile ülkenin güneyindeki birçok noktada alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Cezzin bölgesinde yer alan Tumat Niha Tepeleri'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, aralarında Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Menar televizyonunun da bulunduğu bazı televizyon kanalları ile cep telefonu operatörleri tarafından yayın ve iletişim noktası olarak kullanılan bir verici binası hedef alınmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????