İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentindeki Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar üçüncü gününde devam ederken, bölgeden yoğun patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısında bulundu.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.
İsrail uçakları, "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu kısa süre önce Dahiye'deki Hureyk Mahellesi'nde bir binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.