İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlar sırasında biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlarda oldukça fazla sayıda eve operasyon düzenlenerek, eşyalar zarar gördü ve Filistinlilere şiddet uygulandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA ile Filistinli Esirler Medya Ofisi'nde aktarılan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da geniş çaplı baskınlar düzenledi.

Çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, eşyalara zarar verdi, Filistinlileri darbederek gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Asıra Şimaliye ve Beyt Furik beldelerindeki evlerine düzenlenen baskınlarda 12 Filistinli gözaltına alındı.

Ayrıca kuzeydeki Selfit iline bağlı Kefr ed-Dik beldesinde bir eve baskın düzenleyen İsrail güçleri, bir Filistinliyi ve iki oğlunu gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyinde ise Beytullahim'e bağlı Tuku beldesine düzenlenen baskında 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud köyüne düzenlediği baskında 14 yaşındaki bir Filistinli ile batısındaki Nilin beldesinde bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
