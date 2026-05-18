İsrail, Gazze filosuna uluslararası sularda saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücumbotlarının fark edildiği videolar paylaştı.

İsrail basınında da "müdahalenin başladığı" haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarında, İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Kriz Masası yetkilileri ayrıca, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve Gazze'ye 250 deniz mili mesafede filodaki birçok tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi.

40 ülkeden toplam 321 katılımcının alıkonulduğu bilgisini paylaşan yetkililer, 13 teknenin ise yola devam ettiğini kaydetti.

İsrail, 39 tekneyi hukuka aykırı şekilde alıkoydu

İsrail'in 39 tekneyi hukuka aykırı şekilde alıkoyduğunu kaydeden yetkililer, bunlar arasında Küresel Sumud Filosu'ndan "Cactus", "Zio Faster", "Holy Blue", "Furleto", "Amanda", "Blue Toys", "Barbaros", "Isobella", "Josef", "Vincovolo", "Bianca ITA", "Abodes", "Gotico", "Sadabad", "Themis", "Amazon", "Belella", "Bye Lubie", "Iridescence", "Jandabar", "La Cirena", "Marilyn", "Özgürlük", "Umut", "Bora Alize", "Last Dream", "Atlantic Blue", "Venus", "Rim", "Peluxo", "Azur", "Nablus", "İsias", "Diabolo" ve "Liara" adlı teknelerin yer aldığını kaydetti.

Yetkililer, Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin yanı sıra, Gazze'deki ablukayı kırmak için Akdeniz'de ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Kyriakos", "Tenaz", "Adalah" ve "Perseverence" teknelerinin de İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde alıkonulduğunu belirtti.

İsrail Devlet Televizyonu ise 30 civarında tekneye el konulduğunu ve filoya katılanlardan 250 civarında kişinin alıkonulduğunu aktardı.

İsrail basınındaki haberlerde de alıkonulan aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Aşdod (Usdud) Limanı'na nakledilecekleri belirtildi.

Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı alıkoyduğu 66 Türk vatandaşı arasında Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağçivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Sinan Akılotu, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Feyzullah Keskin, Onur Şafak Hürufuk, Abdulhamit Yağmurcu, Harun Uyar, İbrahim İshak, Tahsin Ünlü, Veysel Genç, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan, Semih Ensar Bahadır, Ayşenur Levent Albayrak, İhsan Yıldız, Mehmet Şevki Bulut ve Ömer Faruk Narlı bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu, yaptığı görüntülü açıklamada, "Aktivistler şiddetsiz ve sivil bir eylem gerçekleştiriyorlar. Soykırıma uğrayan bir halkın ihtiyaçlarını ortaya koyarak oraya bir insani yardım koridoru açmaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir suça müdahil değiller." dedi.

Kantoğlu, filodaki katılımcıların silahsız ve eylemlerinin şiddetsiz olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla yapılan bu müdahale uluslararası hukuka da uygun değildir. İnsan vicdanına da uygun değildir." diye konuştu.

"Biz Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıktık"

ABD ve Türkiye vatandaşı Zakaria Chris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan filoda yer aldığını belirterek, filonun uluslararası bir girişim olduğunu hatırlattı.

ABD ve Türkiye çifte vatandaşı olduğunu ifade eden Chris, yolculukta Türk pasaportu kullandığını ve ABD hükümetinin olası bir müdahale durumunda kendisine destek vermeyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Chris, "Biz Gazze'deki insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıktık, barışçıyız, silah taşımıyoruz. Şiddetsizliğe bağlıyız ancak terörist İsrail devleti, gemilerimizden ve filomuzdan birçoğunu durdurarak uluslararası sularda terör ve korsanlık eylemleri gerçekleştirdi. Bunu kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

Bazı teknelerin denizde sürüklenmeye bırakılmış olabileceğini belirten Chris, "Gazze'ye doğru yol almaya devam edeceğiz." dedi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.