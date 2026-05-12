İsrail ordusu, Hizbullah'ın fiberoptik İHA saldırısında 2 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın saldırısında biri astsubay olmak üzere 2 askerinin yaralandığını açıkladı. Özellikle ateşkese rağmen süren çatışmalar dikkat çekiyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın fiberoptik İHA ile İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlediği bildirildi.

Yaralanan İsrail askerlerinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve Hizbullah'ın aralıklarla misillemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBeyza Şen:

allah ateşkese uymayan tarafları hidayet etsin, çatışmalar kimin öleceğini değil ülkelerin geleceğini belirlemeli.

Haber Yorumlarıİsmail Bozkurt:

ateste rağmen devam eden bu çatışmalar çok garip, şayet taraflar ates kesmek isteseydi zaten kesmişlerdi herhalde.

Haber YorumlarıCoşkun Yavuz:

Ateşkes var ama yine de saldırıyorlar, hem de kendi askerlerinin yaralanması pahasına. Bu kadar pervasızlık da fazla değil mi? Böyle durumlarda suçlu taraflar gerçekten ağır şekilde hesap vermesi gerekiyor, yoksa bu saldırılar hiç bitmez. Barış istiyorlarsa önce silahları bırakmalılar, sonra konuşmalılar.

