İsrail ordusu, Hizbullah'ın fiberoptik İHA saldırısında 2 askerinin yaralandığını duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın saldırısında biri astsubay olmak üzere 2 askerinin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın fiberoptik İHA ile İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, İsrail'in kuzeyine isabet eden İHA nedeniyle biri astsubay olmak üzere 2 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.
Yaralanan İsrail askerlerinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve Hizbullah'ın aralıklarla misillemeleri sürüyor.