İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde saldırı tehdidinde bulunduğu 3 binayı bombaladı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu 3 binayı hedef alarak yıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Sur'un Burç Şemali beldesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun tehdit ettiği ve çevresinin boşaltılmasını istediği bina, saldırının ardından yerle bir oldu.

Binadan sıçrayan molozların kapattığı yolun temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de füzenin isabet etmesinin ardından binada büyük patlama meydana geldiği görüldü.

İsrail savaş uçakları, Sur'in Hamadiye ve Zakuk Mefdi beldelerinde de daha önce saldırı tehdidi yapılan 2 binayı bombaladı.

?İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1368'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.