İsrail ordusu, Hizbullah'ın kablolu İHA'larını kullanabilen yaklaşık 100 operatörü olduğunu tahmin ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü kara işgalinde askerleri için en önemli tehditlerden biri haline gelen fiber optik kablolu kamikaze insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaya yetkin Hizbullah mensubu yaklaşık 100 eğitimli operatör olduğunu tahmin ediyor.

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki onlarca beldeyi işgal ettikleri kara saldırıları kapsamında sık sık bu kamikaze İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Son olarak İsrail'in Kanal 12 televizyonu, pazartesi günü Lübnan'ın güneyinde düzenlenen kamikaze İHA saldırısında 3 İsrail askerinin yaralandığını bildirdi. Ancak saldırının boyutuna ve kayıplara ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulama yapılmadı.

İsrail'in fiber optik teknolojili İHA endişesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın fiber optik destekli İHA kapasitesini "başlıca tehditlerden biri" olarak nitelendirmiş ve ordudan bu araçlara karşı yeni yöntemler geliştirmesini istemişti.

Söz konusu sistemlerde, uçuş sırasında açılan ince bir fiber optik kablo aracılığıyla görüntü ve komut aktarımı yapılıyor. Böylece klasik radyo frekansları kullanılmadığı için elektronik karıştırma sistemlerinden etkilenmiyor.

Ayrıca GPS veya kablosuz sinyal gerektirmeyen bu İHA'ların düşük iz bıraktığı ve bu nedenle tespit edilmelerinin daha zor olduğu belirtiliyor.

İsrail Ordu Radyosu'na göre, Hizbullah bünyesinde fiber optik teknolojili kamikaze İHA'ları kullanabilen yaklaşık 100 eğitimli operatör bulunuyor.

Söz konusu İHA'ların kullanımının "karmaşık bir süreç" olduğu, bu nedenle operatörlerin özel eğitimlerden geçirildiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı İHA operatörlerinin büyük bölümünün, Kasım 2024 ile Mart 2026 arasındaki önceki ateşkes döneminde eğitim aldığını iddia ediyor.

İsrail ordusu, operasyonlarıyla İHA operatörlerine odaklanmayı öncelikli görüyor

Hizbullah'ın istihdam ettiği İHA operatörleri sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekilen haberde, "İsrail ordusu, istihbarat ve askeri operasyonlarıyla kamikaze İHA operatörlerine odaklanmayı öncelikli görüyor. Çünkü bu operatörleri hedef almak, geçici de olsa bu tehdidin ciddiyetini azaltabilir." denildi.

İsrail ordusunun şu ana kadar Hizbullah'ın İHA'larını kullanan operatörlerden 5-10 tanesini hedef alabildiği aktarılan haberde, adının açıklanmadığı İsrailli bir subayın şu sözlerine yer verildi:

"Bu sayı yeterli değil. Onları tespit etmek ve hedef almak için teknolojik ve istihbarat çalışmaları yapıyoruz. Sayıları da sınırlı. Hizbullah hala daha fazla İHA operatörü yetiştirmeyi sürdürüyor."

Hizbullah'ın kamikaze İHA'la kullanan operatörlerin çoğunun Litani Nehri'nin güneyinden bu faaliyetleri sürdürdüklerine vurgu yapılan haberde, "Çünkü kamikaze İHA'ların çoğunda kullanılan optik fiberlerin uzunluğu 10 ila 15 kilometre arasında değişiyor." ifadeleri yer aldı.

İHA operatörlerinin Litani Nehri'nin güneyinde İsrail ordusunun ulaşamadığı noktalarda oldukları belirtilen haberde, operatörlerin zaman zaman İsrail ordusunun işgalindeki bölgelere sızabildikleri ve özellikle İsrail'in içine kadar ulaşan İHA'ların bunlar tarafından kullanıldığı savunuldu.

İsrail ordusu, Demir Kubbeyi hedef alan İHA saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı

İsrail ordusunun sahip olduğu teknolojik ve istihbarat imkanlarına rağmen radyo haberinde, Hizbullah'a ait kamikaze İHA'lardan birinin İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe bataryasını hedef alabildiği bilgisini paylaştı.

Radyo haberinde, "İsrail ordusu, bu savaşta gerçekleşen en tehlikeli İHA saldırılarından biri üzerine soruşturma başlattı. Hizbullah'ın da dün görüntüsünü paylaştığı saldırıda, Demir Kubbe hedef alındı." denildi.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, "Demir Kubbe'ye yönelik saldırının gerçekleştiği teyit edildi ancak hava savunma sisteminde herhangi bir operasyonel açık olmadı." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca, "İsrailli askeri yetkililer, Lübnan'a yönelik 2024'teki saldırılardan sonra Hizbullah'ın kamikaze İHA'lar alanında yeteneklerini geliştirmeye odaklandığının farkındalar." denildi.

Hizbullah'ın kablosuz kamikaze İHA'ları geliştirmesi

Lübnan ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği Kasım 2024'ten beri Hizbullah'ın kablosuz kamikaze İHA'ları geliştirmeye ve onları kullanacak operatörlere eğitim vermeye odaklandığının vurgulandığı haberde, şu yoruma yer verildi:

"Hizbullah örgütü, bu alandaki imkanlarının yeterli düzeyde geliştirilmediğini fark etti. Örgüt, 15 aylık ateşkes sürecinde hem kamikaze İHA'ları satın alma hem de operatör olarak görev yapacak unsurlara eğitimi kapsayan bir çalışma yürüttü."

İsrail ordusunun da Haziran 2025'te Lübnan'ın birçok bölgesini hedef alan geniş çaplı bir saldırıyla Hizbullah'ın kamikaze İHA atölyelerini vurduğu öne sürülen haberde, İHA'ları kullanan operatörlerin Hizbullah içinde bir tek birime bağlı olmadıkları, Lübnan'ın güneyindeki farklı birimlere bağlı görev yaptıklarına dikkat çekildi.

Haberde, Hizbullah'ın kamikaze İHA'larını kullanan operatörlerin her birisinin yaşadığı beldede faaliyet gösterdiği, bu nedenle de kimliklerini tespit etmenin oldukça zor olduğu ifade edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu haberinde de ordunun, Lübnan'daki kara saldırılarının çapını genişletmeye hazırlandığı ve bunun için siyasi kararın çıkmasını beklediğini duyuruldu.

Haberde İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki İsrail güçlerine yönelik büyük bir tehdit oluşturan kamikaze İHA'lar sebebiyle kara saldırılarının çapını genişletebileceğine işaret edildi.

Kaynak: AA