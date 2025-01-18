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İsrail Ordusu'ndan ateşkes öncesi Gazze'deki sivillere dikkat çeken uyarı

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İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki Filistinlilere bölgenin güneyinden kuzeyine hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ordu, güvenlik önlemleri ve anlaşmanın detayları hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri ateşkes anlaşmasının yarın sabah yerel saatle 08.30'da yürürlüğe girmesinin ardından bölgenin güneyinden kuzeyine hareket etmemeleri konusunda uyardı.

"İSRAİL GÜÇLERİNE YAKLAŞMAYIN"

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürtüşmeyi ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına bazı konulara açıklık getirmek istediklerini, ordunun anlaşmanın tüm detaylarının uygulanmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Anlaşmaya göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerde bulunmaya devam edeceğini ifade eden Adraee, bir sonraki duyuruya kadar bölgedeki İsrail güçlerine yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Adraee, "İsrail ordusunun bölgedeki faaliyetleri göz önüne alındığında, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine veya (Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki) Netzarim Koridoru'na doğru hareket etme tehlikesi devam ediyor. Bu harekete izin verildiğinde güvenli ulaşım yöntemlerine ilişkin bir açıklama ve talimat yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Refah sınır bölgesine, (Gazze-Mısır sınırındaki) Philadelphia Koridoru bölgesine ve İsrail ordusunun yoğunlaştığı bölgelere de yaklaşmanın tehlikeli olduğunu aktaran Adraee, Gazze Şeridi boyunca deniz alanında balık tutma, yüzme ve dalış için de büyük tehlikenin mevcut olduğunu vurguladı.

Son olarak da Adraee, İsrail'in kontrol ettiği toprak ve tampon bölgelere yaklaşmanın yasak ve son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail Ordusu'ndan ateşkes öncesi Gazze'deki sivillere dikkat çeken uyarı
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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