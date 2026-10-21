İsrail ordusu Deyr Cerir'de çiftçilerin zeytin hasadını engelliyor

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Deyr Cerir köyünde İsrail ordusunun araziye erişimi engellemesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, Filistinli çiftçilerin başlıca geçim kaynağı olan zeytin hasadını tehdit ediyor.

Ramallah'ın kuzeydoğusundaki köyde İsrail askerleri, çarşamba günü zeytin toplamak için arazilerine gitmek isteyen çiftçileri, bölgenin "kapalı askeri alan" olduğunu öne sürerek engelledi.

Deyr Cerir Köy Meclisi Başkanı Iyd Hammad, AA muhabirine, İsrail ordusunun Filistinlilerin girişine izin vermediği arazilere, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ulaşabildiğini söyledi.

Hammad, "Çiftçileri kovalıyor, zeytinlerini çalıyor ve insanları korkutuyorlar. Sürekli saldırı ve hırsızlık yaşanıyor." dedi.

Köyün yaklaşık 33 bin dönüm arazisi bulunduğunu belirten Hammad, halkın bunun yalnızca 4 bin dönümünden yararlanabildiğini aktardı.

Hammad'a göre kalan araziler, İsrail yerleşimleri, el koymalar ve erişim kısıtlamaları nedeniyle sahiplerince kullanılamıyor.

"100 teneke yağdan 7 tenekeye düştüm"

Filistinli çiftçi Abdülkerim Accac da zeytin ağaçlarının bulunduğu 30 dönümü aşkın arazisine 4 yıldır ulaşamadığını anlattı.

Accac, geçen yıl hasat döneminde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin arazisindeki 36 verimli zeytin ağacını söktüğünü belirterek, "Yılda yaklaşık 100 teneke zeytinyağı üretiyordum. Bugün ancak 7 teneke üretebiliyorum. Çünkü ağaçlarımın bulunduğu bölgeye gidemiyorum." diye konuştu.

Toprağın hayatlarının temeli olduğunu vurgulayan Accac, yaşadıklarını, "Tarifi olmayan bir üzüntü. Toprağını karşında görüyorsun ama ulaşamıyorsun." sözleriyle dile getirdi.

Hasada yardıma gelenlere de engel

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun köyde zeytin hasadına destek için gönüllülük çağrısı yapmasının ardından İsrail ordusu, köy girişlerine kontrol noktaları kurarak dayanışma için gelen aktivistlerin girişini de engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı dönemindeki saldırıları, çiftçilerin yanı sıra diplomatları ve gazetecileri de hedef alıyor.

Maskeli bir grup İsrailli, 17 Ekim'de Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı. Fransa ve Belçika konsoloslarının da bulunduğu belirtilen araçların önü kesilmiş, Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camları kırılmıştı.

İsrailliler, 16 Ekim'de de Batı Şeria'nın Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA