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İsrail ordusu Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı, Cenin'e de baskın yaptı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin, Selfit ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskınlarda toplam 7 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Medya Ofisine göre Cenin'e bağlı Zububa köyünde bir evde eşyalar tahrip edildi, eski esir ve oğlu gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda toplam 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisinin açıklamasına göre, İsrail kuvvetleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Selfit kentleri ile güneydeki Beytüllahim kentine baskın düzenledi.

Cenin'e bağlı Zububa köyünde bir eve baskın yapan İsrail askerleri, evdeki eşyaları tahrip etti, ev sahibi Filistinli eski esir Hasan Zagal ile oğlu Muhammed Zagal'ı gözaltına aldı. Kentin güneyindeki Sanur köyüne de giren İsrail askerleri bir kişiyi de orada gözaltına aldı.

Yine güneydeki Selfit kentine bağlı Deyr Ballut ve Biddya beldelerine baskın düzenleyen İsrail askerleri bölgeden 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Beytüllahim kentinin batısında kurdukları bir güvenlik noktasından geçen bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1220 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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