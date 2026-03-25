İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısını onaylayarak meclis genel kuruluna gönderdi. Tasarı, idam cezasının infazının özel şartlarla gerçekleştirileceğini öngörüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, komite, birinci oylamadan geçen tasarının üzerinde bazı değişiklikler yaptı.

İsrail Meclisine gönderilen tasarıya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimliği gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Cezanın infazı, karar tarihinden itibaren 90 gün içinde gerçekleştirilecek. İnfaz sırasında cezaevi müdürü, yargı makamından bir temsilci, resmi bir müfettiş ve mahkumun ailesinden bir temsilci hazır bulunacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası, ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Tasarıya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösterildi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir coşkuyla karşıladı

Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika talep eden aşırı sağcı yasanın öncülerinden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin milletvekilleriyle komite toplantılarına ceketine taktığı altın renkli urgan rozetiyle katılmasıyla öne çıktı.

Ben-Gvir, komitenin Filistinli mahkumları hedef alan idam cezası yasası üzerine, "Bugün tarihi bir gün. Yahudileri sadece Yahudi olduğu için öldürenler için tek ceza, ölüm... Bu düşmanlarımıza, Yahudi kanının affının olmadığını gösteriyor. Teröre karşı katı, tavizsiz bir politikayı zafere kadar güdeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu yasanın ilk haline itiraz etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika talep eden aşırı sağcı koalisyon ortakları partilerinin ileri taşıdığı idam yasasına ilişkin "uluslararası hukuka aykırı bölümlerinin yumuşatılmasını" istemişti.

Buna karşın komitenin geçirdiği yasa tasarısında idam cezasını genişleten ağır şartların yer aldığı dikkati çekti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında

Fikret Orman gece yarısı apar topar gözaltına alındı
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Sabancı ailesine şok! İkisi de gözaltına alındı
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi

Türkiye'nin komşusu da savaşa katılmak üzere! Tam yetki verdiler
Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda

Bir devir resmen sona erdi
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor

ABD'den savaşı yıllarca sürdürecek İran kararı
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı

Ne günlere kaldık! Direk dansı yapan kadını eşi kayda aldı
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi

Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor

Avrupa'nın en fakir ülkesinde büyük kriz, sebebi Rusya