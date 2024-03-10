Üye Girişi
Haberler

İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı kuzey sınırında tatbikat yaptı

Güncelleme:

Gazze'ye 7 Ekim'den beri saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, kentte Hamas ile çatışırken bir yandan da kuzey sınırında Lübnan'dan gelen Hizbullah saldırılarına yanıt veriyor. İsrail, Lübnan'a yönelik muhtemel bir kara saldırısına hazırlık için ülkenin kuzeyinde lojistik tedarik tatbikatı yaptı. Savaş planını hazırlaması için üst düzey bir general görevlendirilirken, Hizbullah'ı sınırdan 8 ila 10 kilometre geriye püskürtmek için kara harekatı yapılabileceği ifade ediliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik muhtemel bir kara saldırısına hazırlık için ülkenin kuzeyinde geçen hafta lojistik tedarik tatbikatı yaptığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "(Tatbikat) Modelde, askeri kuvvetler acil bir durum senaryosunda, kuzey bölgesinde savaşan ve hareket eden askerlere ekipman, su, yakıt ve mühimmat transfer tatbikatı yaptı." ifadelerine yer verildi.

İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında askerlerine havadan ekipman ulaştırdığı belirten açıklamada, "Ordunun kuzeyde de benzer operasyonları gerekirse ateş altında yapacağı" savunuldu. İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, kuzeyde genel bir savaşın çıkması ihtimaline karşı İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı seçeneğine hazırlandığı ileri sürülmüştü.

İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor

HİZBULLAH'I GERİ PÜSKÜRTMA PLANI

Genelkurmay Başkanının Lübnan'a olası kara saldırısı planı hazırlaması için İsrail ordusundan üst düzey bir generali görevlendirdiği iddia edilirken, olası planda Hizbullah'ı İsrail sınırından 8 ila 10 kilometre geriye püskürtmek için "sınırlı kara saldırısı" dahil farklı seçeneklere yer verileceği savunulmuştu.

İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor

İSRAİL GAZZE İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor

Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Lübnan İsrail Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Erzurum Tekman Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Tekman adayı Abdurrahman Sever kimdir? DEM Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Palandöken adayı İsmail Kaya kimdir? DEM Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Köprüköy adayı Mehmetraşit Tatlı kimdir? DEM Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karayazı adayı Bahar Göksu kimdir? DEVA Partisi Urla adayı Gökhan Çetin kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Torbalı adayı Serkan Yaşar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Torbalı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Karaçoban adayı Kazim Erhan kimdir? DEVA Partisi Tire adayı Fatma Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Selçuk adayı Rabia Beyaz kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Selçuk belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Horasan adayı Şahabettin Güldür kimdir? DEM Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Hınıs adayı Gürsel Eren kimdir? DEVA Partisi Seferihisar adayı Emin Yüce kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Seferihisar belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ödemiş adayı Cansu Ağartan kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Ödemiş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Narlıdere adayı Mustafa Akkuş kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Narlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Menemen adayı Şeyhmus Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title