İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı kuzey sınırında tatbikat yaptı

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik muhtemel bir kara saldırısına hazırlık için ülkenin kuzeyinde geçen hafta lojistik tedarik tatbikatı yaptığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "(Tatbikat) Modelde, askeri kuvvetler acil bir durum senaryosunda, kuzey bölgesinde savaşan ve hareket eden askerlere ekipman, su, yakıt ve mühimmat transfer tatbikatı yaptı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında askerlerine havadan ekipman ulaştırdığı belirten açıklamada, "Ordunun kuzeyde de benzer operasyonları gerekirse ateş altında yapacağı" savunuldu. İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, kuzeyde genel bir savaşın çıkması ihtimaline karşı İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı seçeneğine hazırlandığı ileri sürülmüştü.

HİZBULLAH'I GERİ PÜSKÜRTMA PLANI

Genelkurmay Başkanının Lübnan'a olası kara saldırısı planı hazırlaması için İsrail ordusundan üst düzey bir generali görevlendirdiği iddia edilirken, olası planda Hizbullah'ı İsrail sınırından 8 ila 10 kilometre geriye püskürtmek için "sınırlı kara saldırısı" dahil farklı seçeneklere yer verileceği savunulmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

İSRAİL GAZZE İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.

Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.