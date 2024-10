İsrail, Lübnan'a Kara Harekatı Başlattı

(ANKARA) - İsrail'in, Lübnan'a kara harekatı da başlatmasının ardından İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari bugün yaptığı açıklamada, "İsrail, 7 Ekim'in tekrarını önlemek için gerekli olan her şeyi yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İran halkına seslenerek, "Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor. İran nihayet özgür olduğunda, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak" dedi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, yayınladığı bir videolu mesajda Hizbullah'ın Lübnan içindeki köyleri askeri üsler haline dönüştürdüğünü iddia etti ve İsrail'in "7 Ekim benzeri bir saldırının tekrar edilmesini önlemek amacıyla gerekli olan her şeyi yapmaya devam edeceğini" söyledi. Hagari Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'in kuzey sınırında, Hizbullah'ın sivil halk için oluşturduğu tehdide karşı sınırlı ve hedef odaklı baskınlar düzenliyor. Bu lokal baskınlar, İsrail kasabalarına ve sınırlarımız boyunca bulunan topluluklara tehdit oluşturan Hizbullah'ın kalelerine yönlendirilecek.

Hizbullah, İsrail köylerine komşu Lübnan köylerini, İsrail'e yönelik saldırılar için hazır askeri üsler haline getirdi. Hizbullah, bu köyleri 7 Ekim tarzı bir işgal için üs olarak kullanmaya hazırlamıştı. Yıllardır, BMGK kararları, Lübnan'ın topraklarının hükümete ait olmayan silahlı gruplardan arındırılmasının sağlamasını talep ediyor. 1701 sayılı BMGK kararları 2006 yılında, İsrail ve Lübnan tarafından kabul edilmiş Lübnan'ın güneyinde Lübnan hükümetine ve BM'ye ait olmayan herhangi bir silahlı personel, varlık ve silahın olmaması şartını getirmişti...

Lübnan devleti ve dünya, Hizbullah'ı sınırımızdan uzaklaştıramıyorsa, bunu kendimiz yapmak zorundayız. Savaşımızın Hezbollah ile olduğunu, -Lübnan halkıyla değil- açıkça belirtmek istiyorum. Lübnan sivil halkına zarar vermek istemiyoruz ve bunun önlenmesi için tedbirler alıyoruz. 7 Ekim'in herhangi bir sınırımızda tekrar yaşanmasına izin vermeyeceğiz. İsrailli ailelerin evlerine güvenli bir şekilde dönebilmesi için gerekli olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Binyamin Netanyahu'dan İran'a tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının başlamasının ardından yayınladığı videolu bir mesajda, İranlılara seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Bu tarihi anda size, yani İran halkına, aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor. İran nihayet özgür olduğunda, -ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek-, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran barış içinde olacak. O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak".

Lübnan Hükümeti: Son iki haftada bin kişi öldü

Lübnan Hükümeti, İsrail'in ülkeye yönelik hava saldırılarını artırmasının ardından son iki haftada kadınlar ve çocuklar da dahil yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğini, ve yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığını tahmini olarak bir milyon insanın yerinden edildiğini açıkladı.

BM'nin sosyal medya hesabı bu sabah BM Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. fıkrası olan "Tüm Üyeler, uluslararası ilişkilerinde herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma veya tehdidinden kaçınacaklardır" ilkesini hatırlatan bir paylaşım yaptı.