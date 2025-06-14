İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi

İsrail'in İran'ın en büyük doğalgaz sahasına saldırı düzenlediği ve saldırının ardından rafineride yangın çıktığı açıklanırken; durumun kontrol altına alındığı duyuruldu.

İsrail'in İran'ın güneyindeki Basra Körfezi üzerinde yer alan en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın saldırıya uğradığı bildirildi.

EN BÜYÜK DOĞALGAZ SAHASINA SALDIRI

İran medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık bir saat önce İsrail'e ait bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), Güney Pars'ın 14. etabındaki rafinerilerinden birine isabet etti.

RAFİNERİDE YANGIN ÇIKTI

Patlama sonucunda rafinerinin bir kısmının alev aldığı ifade edildi. Öte yandan ekiplerin durumu kontrol altına aldığı da bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.