İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu

İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
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İsrailli üst düzey istihbarat yetkilisi, İran'a geniş çaplı saldırılar başlatmalarının gerekçelerinden birinin Tahran yönetiminin iki yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olacağını öngörmeleri olduğunu söyledi.

İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın da misillemeye başlamasıyla bölgede tansiyon zirveye yükselirken, Tel Aviv yönetiminin bu hamlesinin ardındaki neden de gün yüzüne çıktı.

İsrail, İran'a Yönelik Saldırıların Gerekçesini Açıkladı

"İRAN 2 YIL İÇİNDE 8 BİN BALİSTİK FÜZEYE SAHİP OLACAK"

Fox News'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey istihbarat yetkilisi, 13 Haziran'da başlattıkları saldırıların ardından İran için "daha çok sürprizleri olduğunu" söyledi. İsrail'in İran'ın önümüzdeki iki yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran istihbarat yetkilisi, bunun saldırı kararının nedenlerinden biri olduğunu ileri sürdü. Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'ın elinde 2 bin balistik füze bulunduğuna inandığı da kaydedildi.

"HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ GİDİYOR"

İsrailli yetkili, İran'a karşı saldırılarını şiddetlendireceklerini ima ederek, "Çok sayıda sürprizimiz var." ifadesini kullandı. Aynı yetkili, "İki yıl sonra aynı noktada olacağımızı bilerek bu operasyonu sonlandıramayız. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Aslında, planlanandan daha iyi." açıklamasında bulundu.

İsrail, İran'a Yönelik Saldırıların Gerekçesini Açıkladı

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İsrail, İran'a Yönelik Saldırıların Gerekçesini Açıkladı

İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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