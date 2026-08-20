İsrail'den E1 Tepkisine Sert Yanıt

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayırmayı amaçlayan E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösteren İngiltere'nin tepkisine, Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu savunarak cevap verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın ifadelerini reddettiklerini belirtti.

"Yahudi halkı, İsrail topraklarının her yerinde yaşama hakkına sahiptir." diyerek işgal altındaki Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu savunan Saar, Balfour Deklarasyonu'yla Yahudi halkının işgal altındaki Batı Şeria dahil yerleşme hakkının resmen tanındığını ileri sürdü.

Saar, E1 yasa dışı yerleşimi konusundaki kararın yeni olmadığı ve 2025'te alındığı, ihale sürecinin birkaç aydır devam ettiği, bazı belgelerin son günlerde yayımlandığı şeklindeki iddialarıyla kararı savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın ifadesinin tek taraflı olduğunu öne süren Saar, İsrail'e tepki gösterilirken işgal altında yaşayan Filistinlilerin kınanmamasını eleştirdi.

Saar, İngiltere-İsrail ilişkilerini zedelemenin talihsizlik olduğunu fakat kendilerinin çıkarlarını savunacaklarını iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te E1 yerleşim projesi için ihale ilanı yayımlamasına tepki göstermiş ve 1234 konutluk proje için ilk ihale ilanını yayımlamasını "uluslararası hukukun açık ihlali" şkelinde nitelemişti.

Ayrıca İsrail'in Londra Maslahatgüzarı Daniela Grudsky-Ekstein'in, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaşan Miliband, "Burada, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin bu adımına yönelik İngiltere'nin derin itirazını ortaya koyduk ve kararın derhal geri alınmasını talep ettik." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Kaynak: AA