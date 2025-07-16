İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki

İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
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İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki müdahalelerinden sonra Şam'ın merkezine saldırıları Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı sabotaj girişimidir" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Suriye'nin Süveyda kentindeki çatışmaları bahane ederek başkent Şam'a saldırılar düzenledi. İlk saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı vurulurken sonraki saldırılarda Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı vuruldu. Türkiye'den İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarına ilk tepki geldi.

"SABOTAJ GİRİŞİMİDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir. Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi'nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır."

ÖMER ÇELİK SALDIRILARI KINADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

dedi kendileri ve kısa bir aradan sonra ticarete tam gaz devam etti

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Haber Yorumlarımutluw can:

bizim zamları kınamamız gibi birsey bu. değişen birsey olmuyor. aferin güzel kınadınız.

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