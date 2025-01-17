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Ateşkes kararı sonrası İsrail saldırıların 116 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in ateşkesin duyurulmasının ardından düzenlediği saldırılarda 30'u çocuk, 32'si kadın olmak üzere 116 Filistinli yaşamını yitirdi, 264 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasını kabul etmesi sonrası Filistin'e yönelik saldırılarına devam etti.Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 30'u çocuk ve 32'si kadın, 116 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin 90'ının Gazze kentinden olduğu bilgisini paylaşan Basal, saldırılar sonucu yaralananların sayısının da 264 olduğunu aktardı.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak. İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken Hamas, ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.

Ateşkes kararı sonrası İsrail saldırıların 116 Filistinli hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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