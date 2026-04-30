İsrail'in merkezlerini bombaladığı dernek imkansızlıklara rağmen Gazze'deki engelli çocuklara hizmeti bırakmıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında merkez binalarını yerle bir ettiği Yaşama Hakkı Derneği, Filistinli down sendromlu ve otizmli 230 çocuğa imkansızlıklara rağmen kurduğu çadırlarda hizmet veriyor.

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne başlattığı ağır bombardıman sırasında hastane, okul ve ibadethanelerin yanı sıra yoksul ve engellilere hizmet sunan hayır kuruluşlarının binalarını da hedef aldı.

Yaşama Hakkı Derneğinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyde yer alan Gazze kentindeki iki binası İsrail hava saldırılarında yerle bir edildi.

İsrail'in büyük yıkıma uğrattıktan sonra abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, tüm zorlu koşullara rağmen çalışmalarını sürdüren Yaşama Hakkı Derneği, Han Yunus ve bölgenin orta kesiminde 230'dan fazla Filistinli çocuğa hizmet sunuyor.

Yaşları 2 ay ile 14 arasında değişen Filistinli çocuklar, Yaşama Hakkı Derneğinin sağladığı imkanlarla psikolojik destek alırken, rehabilitasyon ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerden de yararlanıyor.

İsrail ordusunun merkez binalara yönelik saldırıları sırasında bazı çocuklar hayatını kaybetti, bazıları enkaz altında kalarak yaralandı.

Yaşama Hakkı Derneği özellikle down sendromlu çocuklara hizmet veriyor

Yaşama Hakkı Derneğinde görev yapan Filistinli psikolog Hani Yusuf Şelayil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildiğini ve down sendromlu bir çocuk babası olduğunu söyledi.

Şelayil, Yaşama Hakkı Derneğinin engelli çocuklara, özellikle down sendromlu bireylere hizmet verdiğini belirterek, "Gazze Şeridi'nde savaş ve göç koşullarında bu hizmeti sunan tek kuruluş Yaşama Hakkı Derneği." diye konuştu.

Down sendromlu oğlunun konuşma eğitiminin yanı sıra Arapça ve İngilizce öğrendiğini aktaran Şelayil, ayrıca Yaşama Hakkı Derneğinde psikolojik destek aldığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle sağlıklı bireylerin dahi psikolojik sorunlar yaşadığına dikkati çeken Şelayil, "Burada sağlıklı insanlar bile zorlanırken, engelli bireylerin durumunu siz düşünün." dedi.

Down sendromlu oğluyla birlikte çadırda yaşadığını ifade eden Şelayil, bu dönemin çocuğun konuşmayı öğrendiği hassas bir süreç olduğunu ve çevresel koşullardan doğrudan etkilendiğini vurguladı.

4 çadırda engelli çocuklara hizmet veriliyor

Yaşama Hakkı Derneğinde program müdürü olarak görev yapan Raufa Hasan Selame de İsrail'in hava saldırılarında iki merkez binalarının bombalandığını, bu nedenle down sendromlu ve otizmli çocuklara şu anda geçici bir mekanda hizmet verdiklerini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin tümünde kapsamlı yıkım olduğu için halihazırda 4 çadırda engelli çocuklara hizmet verdiklerini anlatan Selame, şunları kaydetti: ?

"Down sendromlu ve otizmli çocuklara 4 çadırda hizmet veriyoruz. Birinde psikolojik destek, birinde konuşma eğitimi, birinde rehabilitasyon eğitimi ve diğerinde de çocuklara fizik tedavi hizmeti sunuyoruz."

Selame, İsrail saldırıları sonucu yerle bir olan Yaşama Hakkı Derneğine ait iki merkezin her türlü araç ve gereçle donatıldığını ancak bunların tamamen yok edildiğini belirterek, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle engelli çocuklara çok sınırlı imkanlarla hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Daha önce merkezlerinde engelli çocuklar için yemek çıkarmanın yanı sıra doğum günlerini kutladıkları ve haftalık piknik programları yaptıklarını dile getiren Selame, şu anda çocukların davranışlarında gerilemeye tanıklık ettiklerini ifade etti.

Savaştan olumsuz etkilenen engelli çocukların uykusuzluk problemlerinin yanı sıra çeşitli psikolojik sorunlar yaşadıklarını anlatan Selame, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde halihazırda 100'den fazla çocuğa hizmet verdiklerini kaydetti.

Selame, İsrail saldırılarında hizmet verdikleri bazı engelli çocukları kaybettikleri gibi bazı down sendromlu çocukların da aileden kurtulan tek kişi olduklarını anlattı.

Çocuğum bombardıman seslerinden çok korktuğu için çığlık atıyordu

? Down sendromlu Nur Ziyare isimli kız çocuğunun annesi İlham Ziyare de kızının Yaşama Hakkı Derneği hizmetlerinden yararlandığını belirtti.

? İsrail'in Gazze'ye saldırılarından önce kızının çok iyi durumda olduğunu ve günlük hayatında herhangi bir sorunu olmadığını dile getiren Ziyare, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş sırasında ve özellikle de Yaşama Hakkı Derneğinin bombalandığını öğrenince psikolojik durumu tümüyle çöktü. Derneğe haftanın birkaç günü getirmemle durumu çok değişti ve iyiye doğru gidiyor."?dedi.

Engelli çocuğunun bombardıman seslerinden çok korktuğu için sürekli çığlıklar attığını anlatan Filistinli anne, "Buraya gelmesiyle birlikte elhamdülillah durumu iyi oldu." diye konuştu.