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İsrail'in Nebatiye saldırısında 3 ölü

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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Tahta'da bir araç park alanına düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana toplam can kaybının 4 bin 362'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 378'e ulaştığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Nebatiye el-Tahta beldesinde araç park alanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in İHA ile Nebatiye el-Tahta'daki bir araç park alanına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 362'ye, yaralananların sayısının ise 12 bin 378'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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