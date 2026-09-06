İsrail'in Nebatiye saldırısında 3 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Nebatiye el-Tahta beldesinde araç park alanına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in İHA ile Nebatiye el-Tahta'daki bir araç park alanına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 362'ye, yaralananların sayısının ise 12 bin 378'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA