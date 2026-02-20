İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kampta faaliyet gösteren Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu "iki şehit ve üç yaralı" olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın daha önceki haberinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) kamptaki Hıttin Mahallesi'ni 3 füzeyle hedef aldığı belirtilmişti.

İSRAİL ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA VAR

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Ayn el-Hilve bölgesinde Hamas mensuplarının faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü bir karargahın hedef alındığını iddia etmişti. Saldırıya ilişkin Lübnan makamlarından veya Hamas'tan henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.