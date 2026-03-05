Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 77'ye, yaralı sayısı 527'ye yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda çok sayıda yaralı hastanelere nakledildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılardaki can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

Saldırılarda 4 Mart gecesine kadar, hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralananların sayısının ise 527'ye yükseldiği bildirilen açıklamada, son saatlerde hastanelere çok sayıda yaralının nakledildiği ve sayıların güncelleneceği ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in Lübnan genelinde bugün düzenlediği saldırılarda ise en az 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
