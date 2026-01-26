Haberler

İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentinde bir araca düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesi çevresine de öğle saatlerinde İsrail ordusu tarafından havan topu saldırısı düzenlendi.

  • İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
  • İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesi çevresine havan topu saldırısı düzenledi.
  • İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur kentindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A ÇİFTE SALDIRI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesi çevresine de öğle saatlerinde İsrail ordusu tarafından havan topu saldırısı düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
