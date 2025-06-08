İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Saldırının ardından İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiği belirtiliyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava saldırısı düzenledi.

İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir motosiklet hedef alındı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Hamdi Yılmaz - Güncel
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