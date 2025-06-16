İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını da arttırdı. İsrail Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesine insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Ordusu'nun sınır bölgesinde bulunan Nebatiye iline bağlı Havla beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere saldırılarda bulunmuştu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.