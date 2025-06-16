İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! 1 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesine düzenlediği insansız hava aracı ile yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını da arttırdı. İsrail Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesine insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Ordusu'nun sınır bölgesinde bulunan Nebatiye iline bağlı Havla beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere saldırılarda bulunmuştu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurmaya başladı

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
ABD Başkanı Trump, G7 metnini imzalamadı

Trump savaş istiyor! Gerilimi düşürecek bildiriyi imzalamadı
LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Genç oyuncu feci şekilde can verdi

Genç oyuncu feci şekilde can verdi
Fatih Terim Suudi Arabistan'tan ayrılıyor

Fatih Terim'in Suudi Arabistan'daki geleceği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.