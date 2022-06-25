İsrail'in güneyinde bulunan yaklaşık 1200 yıllık cami kalıntısı bölge turizmini canlandıracak (1)

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Rahat kentinde yaklaşık 1200 yıllık cami kalıntısı bulunması arkeologları heyecanlandırdı.

İsrail Tarihi Eserler Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Rahat kentinde İslam'ın ilk dönemlerinden yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanan cami kalıntısı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, merkezinde mihrabın bulunduğu kare bir bölüm ve Kabe'ye bakan bir duvardan oluşan küçük caminin tahminen 8. yüzyılda inşa edildiği aktarıldı.

Yeni arkeolojik keşfin, bölgede 7. ve 9. yüzyıllar arasında Hristiyanlıktan İslam'a kademeli geçişin izlerini yansıttığı kaydedildi.

İsrail Tarihi Eserler Kurumu, Temmuz 2019'da, yeni ortaya çıkarılan mescitten yaklaşık iki kilometre uzaklıkta yine yaklaşık 1200 yıl öncesine ait bir cami kalıntısı bulunduğunu duyurmuştu.

Bölgenin İslami kimliğinin ispatı

Arkeologlar tarafından önceki ile yeni bulunan yaklaşık 1200 yıllık caminin, bölgenin İslami kimliğinin tarihi ispatı olduğunu belirtirken, ayrıca Rahat'a turizmin kazandırılması için önemli olduğu ifade ediliyor.

Yeni eserlerin, korunma altına alındığı ve gerekli önem verildiği takdirde kentte turizmin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İsrail Tarihi Eserler Kurumu Uzmanı ve Rahat'taki kazı çalışmaları yapan ekipten Dr. Nava Michael, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalara ocak ayında başladıklarını, bu süreçte Bizans döneminden erken İslam dönemine uzanan çeşitli alanlar keşfettiklerini belirtti.

Michael, burada Hristiyanlıktan İslam dinine geçişin izlerinin görüldüğünü, cami ve kiliselerin aynı bölgede bulunduğunu ifade etti.

Burada daha önce de 2019 yılında bir cami keşfedildiğini, onun da tarihinin 1200 yıl öncesine dayandığını, diğerinin ise yeni ortaya çıktığını kaydeden Michael, bunların yakınında ise Emevi döneminden kalma çiftlik evi gibi görkemli bir yapı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Michael, "Bölgede genel olarak Bizans döneminden İslam'ın ilk dönemlerine geçişin izleri görülüyor. Bunlar bölgede İslam'ın ilk belirtilerinden." dedi.

Yeni ortaya çıkan camiye değinen Michael, "Bu tek gözlü basit yapıda, güneye yani kıbleye bakan bir mihrap bulunuyor. Ayrıca caminin yakınında Bizans döneminden yani 7. yüzyıldan kalma bir fırın var. Bu büyük bir fırın ancak ne amaçla kullanıldığını henüz bilmiyoruz, belki yemek pişirmek için belki de başka bir iş için kullanılmış. Yalnız caminin 8. yüzyıl sonları ya da 9. yüzyıl başlarında inşa edilmesinden sonra kullanılmadığı düşünülüyor." diye konuştu.

Michael, "Bizans döneminde caminin arkasında büyük bir çiftlik olduğunu biliyoruz. Karşı tepelerde de Abbasi döneminden kalma çiftlikler var. Kuzeyde ise görkemli bir yapı var. Cami bu yapıların arasına kurulmuş. Yeni keşfedilen cami çevresinde büyük bir alanı koruma altına almayı ümit ediyoruz. Rahat, bir İslami yerleşim yeri. Caminin akıbeti henüz kararlaştırılmadı ama onu da koruma altına almayı ve tarihi eserler bölgesine entegre etmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir ay sonra tarihi eser kazı çalışmalarını sonlandıracaklarını aktaran Michael, gelecekte bölgede yeni kazıların başlatılacağını söyledi.

Michael, caminin yanı sıra bölgede Emevi ve Abbasi döneminden kalma çömlek, kandil gibi çeşitli amaçlarla kullanılan küçük cam ve taş kalıntılar bulunduğunu da belirtti.

Kazı ekibindeki Müslümanlar cami kalıntısında namaz kıldı

İsrail Tarihi Eser Kurumu'nun Müslüman çalışanları, kalıntı halindeki camide ezan okuyup namaz kıldı.

Rahat'ta yaşayan ve 28 yıldır İsrail Tarihi Eser Kurumu'nda çalışan Yasir el-Amur, caminin ortaya çıkmasından sonra burada ilk ezanı okuyan kişi olmaktan ve namaz kılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Amur, "Kelimeler duygularımı ifade etmekte aciz kalıyor. Bir Müslüman olarak yeni keşfedilmiş tarihi bir camide namaz kıldım. Keşfedilmesinin ardından burada ilk ezan okuyan ve namaz kılan kişi oldum. Bu benim için gurur verici." dedi.

İlk keşfedilen ile bu ikinci caminin bölgedeki yaklaşık 1200 yıllık İslam mevcudiyetinin ispatı olduğunu vurgulayan Amur, Rahat Belediyesi'nden kentin önemli tarihi ve turistik eseri olarak caminin restore edilmesi ve koruma altına alınması için İsrail Tarihi Eserler Kurumu'yla işbirliği yapmasını istedi.

Bunun Rahat turizmi ve ekonomisi için de önemli olduğunu, kent sakinlerine fayda sağlayacağını ekleyen Amur, "Bölgede yaklaşık 1200 yıllık cami bulunması buraya turist çekecektir. Belediyeye tarihi caminin yanına yeni bir cami inşa etmesi çağrısında bulunuyorum. Burada camiler var ancak bu iki caminin bulunması, bölgenin turistik bölgeye dönüşmesi için önemli." diye konuştu.