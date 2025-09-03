İsrail’in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 1100 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine 13 Ağustos'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar 1100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde 20 günde 1100 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

Burş, "İsrail ordusunun 13 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinde devam eden saldırılarında 1100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 6 bin 8 kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarına kuzeyden Cibaliya el-Beled ve Nezle bölgelerinden başladığını aktaran Burş, sonrasında Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne ve doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerine doğru genişletilen saldırıların El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine kadar ulaştığını ifade etti.

Burş, İsrail ordusunun binlerce ev ve binayı yerle bir ettiğini, Şeyh Rıdvan Kliniği gibi sağlık merkezlerini hedef aldığını ve ambulansları tahrip ettiğini kaydetti.

İsrail saldırıları nedeniyle yine binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğine dikkati çeken Burş, bölge halkının ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı altında çok zor şartlarda bulunduğunu vurguladı.

Burş, "İşgalci İsrail, savunmasız sivillere karşı yürüttüğü soykırımı meşrulaştırmak için uluslararası kamuoyunu yalanlarla yanıltmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.