İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun topçu atışlarıyla hedef aldığı Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki belediye binasında yangın çıktı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu havadan ve topçu atışlarıyla Refah kentinin farklı bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL SİVİLLERE AİT EVLERİ HEDEF ALDI

İsrail güçleri Refah kentinin güneyinde Filistinli "Kışta" ailesine ait evi hedef alması sonucu ikisi çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı. İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Abdulal ailesinin evini de vurdu. Refah'ın orta kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Gazze kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynakları, İsrail güçlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) kentin güneydoğusundaki Zeytun mahallesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampının güneyinde yer alan, Filistinli Reyyan ailesinin evi de İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Deyr Belah kentinin doğusunda düzenlenen saldırıda da iki Filistinli yaralandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Netzarim'in doğusundaki İsrail askeri bölgesini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ın doğusundaki Şevke mahallesinde bir binada barikat kuran İsrail askerleriyle çatışma yaşandığını aktardı.

Ayrıca Refah'ın doğusunda yer alan İsrail güçlerinin, kısa menzilli füze sistemi ve ağır kalibreli havan toplarıyla hedef alındığını kaydetti.

Refah kentinin doğusunda, İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmaların devam ettiği kaydedilmişti. Filistin direniş grupları ile İsrail ordusu arasında çatışmaların yaşandığı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğu bölgesinden dumanların yükseldiği; silah ve patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

HAMAS ATEŞKES DEDİ İSRAİL REFAH'A SALDIRDI

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ÖLÜ SAYISI 35 BİNE YAKLAŞTI

İsrail, 7 Ekim'de Hamas hareketinin Gazze'nin yakınlarındaki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırının ardından patlak veren çatışmalarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinliyi öldürdü, 78 bin 204 kişi ise yaralandı.

Filistinli yetkililer enkaz altında halen binlerce ölü olduğunu aktarırken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları kasıtlı olarak hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.