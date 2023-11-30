İsrail'in Gazze'ye saldırılarında verilen "insani ara" çiftçilere zeytin hasadının yolunu açtı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinli çiftçiler, Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamındaki "insanı ara" sürecinde, İsrail saldırılarının engel olduğu zeytin hasadına başladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinli çiftçiler, Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamındaki "insanı ara" sürecinde, İsrail saldırılarının engel olduğu zeytin hasadına başladı.

Gazzeli çiftçilerin her yıl ekim ayının ortalarında yaptığı zeytin hasadı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl zamanında yapılamadı.

Hamas ile İsrail arasında 24 Kasım'da uzlaşılan daha sonra uzatılan "insanı arayı" değerlendirmek isteyen Gazzeli çiftçiler, geç de olsa zeytin hasadına başladı.

Gazze'deki hükümetin Tarım Bakanlığına göre, binlerce Filistinli mevsimlik işçiye istihdam sağladığı için zeytin hasadı, önemli sektörler arasında yer alıyor.

Yalnızca toplanmasının yanı sıra zeytinlerin salamura edilmesi, parçalanması, işlenmesi, yağa dönüştürülmesi de zeytin hasadıyla birlikte diğer iş olanaklarının kapısını açıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu verilerine göre zeytin ağaçları, Gazze Şeridi'ndeki hasat için ekili ağaçların yüzde 63'ünü, Han Yunus'takilerin ise yüzde 34'ünü oluşturuyor.

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde tarım faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle doğrudan günlük kaybın 1,6 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Resmi veriler, İsrail'in Gazze'de binlerce ağacı yok edip, çok sayıda tarım alanını tahrip etmesi sonucunda tarım alanındaki toplam kaybın 180 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

Barışın ve toprağa bağlılığın sembolü

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan çiftçi Taha Şurrab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinleri toplamak için "insani ara"yı değerlendirdiklerini dile getirdi.

Şurrab, "Bu yıl, saldırılar nedeniyle zeytin hasadında geciktik. Toprağa bağlılığımızı teyit etmek için barışın sembolü olan zeytinleri topluyoruz." diye konuştu.

Savaşın kalıcı olarak durdurulmasını temenni eden Şurrab, Gazze'de yıkımdan uzak, güvenli bir şekilde yaşamak istediklerini ifade etti.

Şurrab, savaşın kalıcı olarak durdurulması için dünyaya baskı yapma çağrısında bulunarak, "Çünkü biz güvenlik içinde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızı, kadınlarımızı ve yaşlılarımızı kaybettiğimiz yeter." diyerek tepkisini dile getirdi.

"İnsani ara" çiftçilere hasat imkanı sağladı

Zeytinyağı üretim merkezi sahibi ve mühendis Muhammed Vafi, "Saldırılar, bu yıl zeytin sezonunu mahvetti, çiftçilerin büyük zararı var." dedi.

Vafi, "Saldırılar sırasında hiçbir çiftçi zeytin toplayamadı, bu da sezonu büyük ölçüde etkiledi." diyerek çatışmalara "insani ara" verilmesinin Gazzeli çiftçilere zeytin hasadı yapma imkanı sağladığını belirtti.

Çiftçilerin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Vafi, yakıt eksikliğine dikkati çekerek, "Zeytini sıkıma getiren herkes ekipmanları çalıştırmak için yanında yakıt da getiriyor." diye konuştu.

Filistinlilerin büyük kısmı, kültürel miraslarının bir parçası olduğu için granit taşların kullanıldığı geleneksel yöntemlerle zeytinyağı elde etmeyi tercih ediyor.

Geleneksel yöntemlerle zeytinyağı üretenler, bunun yağın kalitesini koruduğuna ve faydalı olduğuna inanıyor.

Gazze Şeridi'nde zaman zaman zeytin hasadı ve sıkımının yapıldığı sezonun başlangıcı resmi törenler ve çalışanların Filistin kefiyesi taktığı halk kutlamalarıyla gerçekleştiriliyor.

Zeytin sezonunu kimliklerinin bir parçası olarak gören işçiler, Filistin marşları söyleyerek çalışıyorlar.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu bugün, tarih belirtmeksizin "insani ara"nın uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın bir gün uzatıldığını açıkladı.